Almuñécar aumenta la vigilancia en los accesos al municipio, en los comercios y en zonas de mayor afluencia

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que la Policía Local incrementará e intensificará la vigilancia y control de zonas de afluencia en el municipio como paseos del Altillo o Plaza de la Independencia de La Herradura, además de los controles de acceso al municipio y los aforos en los centros comerciales de la localidad, entre otras medidas.

Estas han sido algunas de las propuestas que se han acordado en la Junta de Portavoces del Consistorio sexitano (PP, CA, PSOE, Mas Almuñécar, Ciudadanos e IU-Podemos) que se ha reunido esta mañana de forma telemática presidida por la alcaldesa, Trinidad Herrera.

La Alcaldesa de Almuñécar ha transmitido a todos los portavoces “la preocupación del gobierno municipal con respecto al aumento de casos en las últimas semanas en Almuñécar y La Herradura, que ha llevado incluso al cierre perimetral del municipio al superar la tasa de 500 infectados por cada 100.000 habitantes.

La regidora sexitana ha manifestado que “se están haciendo todos los esfuerzos necesarios por parte de la administración municipal para intentar sostener el avance de la pandemia. En este sentido, ha recalcado, que se siguen desinfectando a diario las entradas de todos los Centros Educativos del municipio, se mantienen cerrados todos los parques infantiles así como las instalaciones deportivas ubicadas en las playas. Asimismo se está siguiendo una campaña de desinfección en aulas de los colegios donde ha surgido algún positivo, al tiempo que se viene realizando un seguimiento con la enfermera de enlace, de todos los casos que van ocurriendo en los centros educativos, a los cuales se les está siguiendo un control exhaustivo, así como el control en los accesos al municipio por parte de la Policía Local con la colaboración de la Guardia Civil.”, explicó la alcaldesa.

Trinidad Herrera, al concluir la reunión ha informado que a propuesta de los distintos portavoces municipales, se van a incrementar e intensificar las siguientes actuaciones: “Incremento de la Policía Local en las zonas de mayor afluencia como Paseo del Altillo o Plaza de la Independencia de La Herradura, donde se acumulan muchas personas y en ocasiones no se respetan las medidas de seguridad. Se realizará un seguimiento estricto del aforo en los centros comerciales del nuestro municipio, especialmente en las grandes superficies, donde se deberán extremar aún más las medidas de seguridad establecidas. Se incrementarán los controles de la Policía Local en otros lugares de acceso al municipio como puede ser la llegada por la denominada “Carretera de La Cabra”. Asimismo se incrementarán las campañas de concienciación al ciudadano sobre la importancia de seguir extremadamente las normas sanitarias, evitando fiestas y reuniones familiares de más de 4 personas, así como las fiestas y reuniones que se realizan en cortijos. Evitar al máximo los eventos municipales donde se puedan aglomerar ciudadanos y una campaña de concienciación y control por parte de la Policía Local en establecimientos del municipio, donde se le recuerde la obligatoriedad de utilizar mascarilla en todo momento”, dijo la primera edil sexitana.

Herrera Lorente ha querido hacer de nuevo un llamamiento a la población y recordado “la importancia del esfuerzo individual de cada uno está el futuro de todo nuestro pueblo. Cada uno de nosotros sabemos los pasos a seguir y las medidas a tomar con esta enfermedad que está destruyendo nuestro tejido social y empresarial y lo que es peor, está costando la vida a miles de personas diariamente”, señaló.

Para finalizar, Trinidad Herrera, ha querido hacer público el reconocimiento de toda la Corporación “a los sanitarios que día a día están trabajando sin descanso y poniendo en riesgo su propia vida para seguir luchando por salvar la vida de los demás.”

EL PSOE PIDE A LOS VECINOS DE ALMUÑÉCAR Y LA HERRADURA UN ESFUERZO ESPECIAL PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19.

También comunica el PSOE de Almuñécar que tras la Junta de Portavoces celebrada a petición del PSOE y CA, para valorar la situación sanitaria en nuestro Municipio, queremos hacer un llamamiento a nuestros vecinos para mantener las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros ayudar a controlar la expansión de la Covid-19 en nuestro pueblo y la única manera que tenemos es hacer un buen uso de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y no hacer reuniones familiares ni de otro tipo.

Rocío Palacios ha informado de que “Hemos superado la barrera de los 500 contagios por cien mil habitantes y no podemos dejar que el virus se siga propagando. En los próximos días, debemos hacer entre todos un gran esfuerzo para detener la curva y no llegar a los mil contagios que supondrían el cierre de la actividad económica no esencial. No podemos normalizar la pandemia, no podemos acostumbrarnos a estas cifras. Tenemos que seguir haciendo todo lo necesario para evitar contagios, salvar vidas y no aumentar el daño económico”.

En la Junta de Portavoces hemos agradecido la rápida convocatoria y la información que nos ha trasladado la Sra. Alcaldesa y hemos señalado algunos aspectos que creemos que hay que reforzar en nuestro Municipio como son: la limpieza y desinfección de las instalaciones municipales, zonas de gran concurrencia, centros educativos y vías públicas; incrementar la presencia policial en los distintos accesos al Municipio, zonas de ocio y comercial para vigilar por el cumplimiento de aforos y medidas sanitarias; facilitar el teletrabajo a aquellos trabajadores municipales que puedan realizarlo, para cumplir con recomendaciones sanitarias en las dependencias municipales; la suspensión de actos y eventos municipales, durante los próximos días, y que se realicen campañas para sensibilizar a sectores concretos de la población como adolescentes, jóvenes y personas mayores.

También, hemos trasladado al gobierno municipal que es urgente que se adopten medidas para ayudar a los sectores económicos más afectados por esta crisis: hoteles, comercios, hostelería, taxis, etc. Es necesario que desde la institución municipal llevemos a cabo acciones para reactivar nuestra economía. La Sra. Alcaldesa nos ha trasladado que están estudiando medidas y que las pondrán en nuestro conocimiento para que las analicemos entre todos.

Y por último, hemos pedido que se felicite a los trabajadores y trabajadoras de los Centros de Salud de Almuñécar y La Herradura por el gran esfuerzo que están llevando a cabo en esta pandemia y reconocer el trabajo de los maestros y profesores de los distintos centros educativos.

“Desde el PSOE creemos que solo superaremos esta dura etapa que nos ha tocado vivir con el esfuerzo, compromiso y responsabilidad de todos y todas. Almuñécar y La Herradura han estado a la altura del reto, durante las anteriores olas y en esta tercera ola, estamos seguros de que lo volveremos a estar. Tenemos que frenar la curva ya”. Concluye Rocío Palacios.