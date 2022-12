La alcaldesa de Salobreña no repetirá como candidata a la alcaldía por el Partido Socialista

Ya conocemos el cuarto candidato a la alcaldía de Salobreña para las elecciones municipales de 2023, por ahora son todos hombres y también el que presenta el Partido Socialista, que en proceso de primarias, celebradas a petición de uno de los interesados con hacerse con este puesto, Javier Ortega, se celebraron el viernes y salió elegido candidato con una amplia mayoría de apoyos, así que la actual alcaldesa del PSOE, María Eugenia Rufino, que también se presentó para la reelección, no repetirá en este puesto de salida ni formando parte de ella.

En las pasadas elecciones municipales, Javier Ortega , también intentó ser el candidato a la alcaldía y fue María Eugenia quien logró la mayoría de los apoyos.

El Partido Socialista de Salobreña ha tenido muchos episodios internos de ruputuras con grandes divisiones y a pesar de obtener unos magníficos resultados electorales y estar gobernando, se vuelve a dividir y se quita a la alcaldesa que consiguió más apoyos. Javier Ortega también consiguió hacerse con la secretaría del PSOE local, en una asamblea celebrada en junio del 2021 tras el paso de una gestora.

En las elecciones municipales de 2015 Javier Ortega era el Nº 2 en la Candidatura de María Eugenia.

La alcaldesa terminará el mandato cumpliendo con sus objetivos y los proyectos en marcha y el nuevo candidato manifiesta que "Las primarias no son el resultado de una división y que las rupturas se producen cuando no se aceptan los resultados", también dice Javier que su candidatura no es más que un proyecto de renovación, regeneración y de ilusión".