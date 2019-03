La alcaldesa de Motril reconoce la labor de Francisco Álvarez de la Chica al frente de la Autoridad Portuaria

“La proyección de nuestro Puerto en todos los ámbitos: económico, turístico, pesquero e industrial es incuestionable. Motril es, gracias al trabajo realizado por Francisco Álvarez de la Chica al frente de la Autoridad Portuaria, un lugar estratégico para la actividad comercial entre el centro de España, Europa y el Norte de África. Él y su equipo han hecho una formidable labor en el Puerto, contribuyendo a crear empleo y generar actividad económica”, ha destacado la alcaldesa.

“Francisco Álvarez de la Chica ha estado muy pendiente del Puerto y de la ciudad, con la que ha colaborado estrechamente. Aparte de todo lo que ha crecido el Puerto y lo que ello ha generado, hemos organizado juntos eventos muy importantes para Motril como la llegada del Portaaeronaves Juan Carlos I, que sin esa colaboración hubiera sido imposible. También se ha puesto en marcha la comisión Puerto-Ciudad, de la que se había hablado muchos años pero no se había constituido, y se han ido asentando otras colaboraciones en distintos ámbitos sociales, culturales y deportivos”, ha remarcado Flor Almón

“Es un día triste en lo personal porque se va un amigo pero a la vez de reconocimiento a una persona que se ha convertido en un motrileño más y que ha estado muy pendiente de la ciudad. Le agradecemos enormemente su labor al frente de la Autoridad Portuaria de Motril”, ha subrayado la alcaldesa.

Por su parte, Francisco Álvarez de la Chica ha agradecido la oportunidad de conocer Motril. “Me voy sintiéndome plenamente motrileño, me he sentido muy feliz aquí. Donde vaya, seré un motrileño más, hablaré siempre bien de esta ciudad y la defenderé. Me los llevo a todos en el corazón”, ha afirmado emocionado.

“Estos cinco años han sido el esfuerzo colectivo de mucha gente, empresas, trabajadores del Puerto, de la ciudad, de la comarca y también de Granada, además de todas las instituciones, que han arrimado el hombro y han sentido, de forma colectiva, que había que trabajar por un objetivo común, que es hacer crecer el puerto, que es uno de los espacios más positivos para crear empleo y riqueza que hay en la provincia”, ha argumentado Álvarez de la Chica, quien ha asegurado que durante estos cinco años se han conseguido “gran parte de los objetivos que nos habíamos marcado”.

“El puerto ha crecido en notoriedad y conocimiento, y tanto la implantación de nuevas empresas como de nuevas rutas comerciales, la llegada de cruceros y los acontecimientos sociales celebrados lo confirman”, ha aseverado Francisco Álvarez de la Chica, quien también ha destacado que desde la Autoridad Portuaria han querido también que la gente conociera el Puerto.

“En este tiempo hemos hecho un esfuerzo para que la ciudadanía disfrutara su puerto y se sintiera orgulloso de él. Las Jornadas de Puertas Abiertas y la llegada de la Armada en dos ocasiones han sido acontecimientos que han demostrado que la gente quiere a su Puerto y se siente unida a él”, ha declarado para concluir.