La alcaldesa de Motril nos cuenta con detalle cómo está la situación en las playas de Motril tras el temporal

La Alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro nos da todos los detalles de lo que ha sucedido con las playas el tras el último temporal de poniente que tuvimos la semana pasada. Es una auténtica vergüenza como tenemos que ver de nuevo como se vuelven a romper nuestras playas, y ante ello se ha creado una comisión técnica que encabeza el jefe de urbanismo del Ayuntamiento de Motril. Se decidió hacer una escollera de emergencia, para lo que se pidió autorización a costas, ya que estaba en peligro la senda litoral que discurre en paralelo al reataurante Los Moriscos y una torreta de vigilancia que se puso este verano. Este temporal se ha cebado en esta zona, ya que no quedaba arena frente al Hotel Impressive.



No han avanzado los daños gracias a esta escollera y ahora se está desmontando la pasarela que estaba en el aire, al desaparecer bajo ella la arena, se estaba rompiendo porque pesa mucho y además suponía un peligro para alguien que pudiera pasar por allí, a pesar de que la zona está acotada. Esta misma semana se desmonta.



Precisamente esta noticia surgió cuando se encontraban de promoción turística en Fitur, en Madrid y por allí aparecieron técnicos de Costas y dijeron que no quedaba otro remedio que volver a regenerar la playa con arena si queremos que haya playa para Semana Santa.

También se supo que el expediente del espigón está parado en la Direccion General de Calidad Ambiental y Luisa, en cuanto llegó al Ayuntamiento, se puso en contacto con la directora de Calidad Ambiental que la atendió muy bien, según nos dice, “ algo se ha movido, porque el día anterior también la había llamado la Directora General de Costas para interesarse por el proyecto del espigón, que como efectivamente nos temíamos, no se ha hecho absolutamente nada sobre el estudio de impacto ambiental que tienen que realizar, que si están ahora con la renovables, que si con los plazos de no sé qué… Pero que enseguida que pasara el día 26 de enero, que es cuando tenían el plazo para presentar y hacer la resoluciones de la renovables para los fondos europeos, iban a empezar con nuestro espigón. ¿Eso que significa? Que si a lo largo de este mes de enero o principios de febrero son capaces de emitir esa resolución con el visto bueno de la declaración de impacto ambiental, según los propios técnicos de Costas, una vez que tuvieran eso, en seis meses se podría hacer el procedimiento de licitación y empezar la obra, con lo cual yo creo que si seguimos haciendo presión, si seguimos haciendo llegar a Madrid la necesidad urgente y perentoria que tenemos para el arreglo de nuestras playas, pues podríamos incluso ver un futuro esperanzador de que en septiembre pudieran empezar la construcción de la espigón de la punta del Santo y ahí estamos trabajando".

Luisa también nos cuenta que siguen trabajando desde el punto de vista jurídico y legal. Ya anunció que había encargado a la asesoría jurídica que viera la posibilidad de interponer un recurso al Gobierno por su inacción y los daños que estaban haciendo a las playas de Motril y siguen los técnicos municipales viendo ese tema: “ hay opciones de poner un recurso contencioso administrativo contra la inacción del Gobierno, puesto que el estudio de las playas y las necesidades que había en nuestras playas es del año 2017 y las actuaciones dentro del documento de "Estudio de Dinámica del Litoral", que había que hacer en Playa Granada tienen alta prioridad. Han pasado cinco años, ya casi seis y queremos que nos lo expliquen“ dice la alcaldesa. Esta semana tendremos noticias sobre si se pone ese recurso o no.



Lamentablemente mientras lleguen el espigón habrá que seguir regenerando las playas con aportes de arena, pero la alcaldesa se niega a que sea de la reformada Playa del Cable, pero veremos a ver al final cómo se hace.



Nos decía Luisa que desde el punto de vista egoísta, ahora mismo nos interesa que haga un temporal fuerte de Levante para que vuelva a traer la arena que se ha llevado, ya que la playa de Poniente, con la actuación que se ha hecho por Costas, ya no se inunda.



Con la alcaldesa de Motril, también hemos hablado de otros asuntos repasando obras que se están realizando en Motril a través del PFEA como la de la plaza 1 de Mayo, o las plazas Violinista en la Calle Ancha o Huerto del Capitán y además próximamente también se va actuar en otras calles del centro que están fatal como la plaza de la Tenería, calle Comedias, calle Puerta de Granada… Que en breve licitará la Junta de Andalucía. También se ha visitado en esta misma jornada las obras de la segunda fase de la Ronda Sur que van a muy buen ritmo.











Y aparte y por último con la alcaldesa Hablamos de su candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Motril para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Esa candidatura se presentará de forma oficial en el teatro Calderón de la Barca el día 3 de febrero y también se quejaba de como se le ha estado atacando diciendo que su partido, el Partido Popular no la iba a presentar como candidata. También nos decía que el próximo 12 de febrero se presentará esta candidatura en Sevilla con el resto de localidades de más de 20.000 habitantes de toda Andalucía, por el Partido Popular.

