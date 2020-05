La alcaldesa de Motril argumenta que en tres horas no se puede organizar una cuarentena para 17 personas

Esta es la versión de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, publicada en las redes sociales de lo ocurrido el viernes con los inmigrantes que no puedieron ser atendidos en Motril y que fueron enviados a Granada.

-"El pasado viernes llegaron al Puerto de Motril 65 argelinos en tres pateras. Y la única noticia que teníamos como Ayuntamiento era que el Gobierno Central estaba buscando una ONG que los atendiera durante los 15 días que tienen que estar confinados para guardar la cuarentena. Esta tarde, a las 20:00h hemos recibido una llamada para comunicarnos que a las once de la noche dejaban en libertad a 17 de estos 65 argelinos, siendo el resto reubicado en distintos centros, pero que para esos 17 no había sitio. Es decir, el propio Gobierno incumple su decreto de estado de alarma “dejando en la calle a 17 personas”, “invitando” al Ayuntamiento a buscarles un alojamiento sino queríamos tenernos “deambulando” por las calles de Motril.

Nos hemos puestos en contacto con varias ONGs para evitar esta situación, a pesar de no ser competencia nuestra, sino del Gobierno Central, pero en tres horas, que es el margen que nos han dado, es muy complicado buscar un lugar para que pasen la cuarentena con total garantías, por lo que han sido trasladados a la Subdelegación del Gobierno, que tiene más recursos que un ayuntamiento y los ubique en un lugar adecuado para que pasen la cuarentena al igual que han hecho con las otras 48 personas."-

El Partido Popular de Granada pide la dimisión de la Subdelegada del Gobierno por su incompetencia

Audio

El PP de Granada ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y a la subdelegada Inmaculada López su manifiesta “descoordinación, falta de liderazgo, previsión y organización de protocolos acordes a la actual situación sanitaria ante la llegada de inmigrantes a la Costa Tropical”. Todo ello, unido a la “falta de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias”, que el PP ha denunciado en varias ocasiones, ha suscitado que los populares consideren que "si López no es capaz de asumir su responsabilidad y ejercer sus competencias debería poner su cargo a disposición”.

Así lo ha trasladado el diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, quien, junto al senador por la provincia José Robles, habían exigido hace semanas a López que “se anticipase” de cara a “garantizar que la posible acogida de inmigrantes se efectúe con todas las garantías, tanto para ellos mismos como para los agentes y colectivos que prestan ayuda humanitaria”.

En este sentido Rojas ha recordado que el PP de Granada, tras haber recogido las inquietudes en este sentido por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instó a Subdelegación a que “ante una posible llegada de inmigrantes como venimos registrando en esta época del año, los protocolos de actuación estuviesen correctamente establecidos”, poniendo el acento en la necesidad de “contar con EPIS, test y material sanitario suficiente, saber en qué instalaciones estaba prevista su acogida y qué protocolos o medidas sanitarias había previsto el mando único para ello”.

Tras los hechos acontecidos con los 17 inmigrantes llegados a la Costa granadina el pasado jueves el diputado granadino ha considerado que, el Gobierno de España y la Subdelegación ha hecho “caso omiso” y “no había puesto en marcha protocolo alguno”, a pesar de la “grave situación en la que nos encontramos, en la que la capacidad de reacción de las oenegés y de los consistorios no es la misma que en otras ocasiones y, más que nunca, necesitaban de la previsión, organización y liderazgo de la Subdelegación del Gobierno”.

“Ya nos hemos encontrado con un episodio complicado, como estábamos advirtiendo que podría ocurrir, y nos hemos encontrado con el Gobierno Central de Sánchez e Iglesias, absolutamente descoordinado en nuestra provincia. Una vez más, el PP ya avisó”, declaró Rojas.

Al hilo ha insistido en que “colectivos de ayuda humanitaria y Ayuntamientos son entidades que deben colaborar en la acogida, pero no son los responsables”. Por ello ha reclamado a Inmaculada López que “no intente desviar su responsabilidad derivando la atención sobre otras administraciones como el Ayuntamiento de Motril o el de Granada para ocultar que, a pesar de que le advertimos que se anticipase y organizase con todas las garantías la posible acogida a inmigrantes en esta crisis sanitaria, no ha hecho nada al respecto”.

El diputado nacional se ha preguntado “como es posible que la Subdelegación pretenda que el Ayuntamiento de Motril solucione, avisándoles con apenas tres horas de antelación, lo que el Gobierno de España, administración responsable, no son capaces de articular. ¿Qué han hecho entonces los responsables del Gobierno de España desde el jueves?”. Así, ha considerado que “Inmaculada López busca soluciones hoy, cuatro días después de su llegada, cuando debería haberse anticipado para que esta situación no se hubiese producido”.

https://popularesgranada.es/