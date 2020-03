La alcaldesa de Motril alerta a la población ante los 100 casos sospechosos de coronavirus

Hacemos balance con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, de esta primera semana de "Estado de Alarma". Ha sido muy complicada por tener que adaptarse a esta situación, absolutamente nueva para todos, pero con mucho esfuerzo van saliendo las cosas.

Los datos sanitarios son alarmantes, a pesar de que ahora no se están haciendo pruebas sobre el coronavirus, hay unos 100 afectados en la comarca, de ellos tres personas en la UCI y en cuanto hagan más pruebas esta cifra subirá bastante, por lo que la llamada de atención de NO SALIR DE CASA es crucial. Nuestra media de contagios es muy alta comparándola por ejemplo con Granada que es de 300 casos.

Aunque parezca mentira, lo más complicado está resultando que la gente entienda que no se puede salir de casa, no que no se deba, si no que NO SE PUEDE. Esto está creando una situación cafquiana, porque los 20 policías que hay por turno tienen que estar pendientes de controlar esta movilidad, cuando buena parte de la plantilla debería estar a disposición de los sanitarios para ayudar a trasladar a personas que lo necesitan ahora.

La media de denuncias al día es de 35, una gran irresponsabilidad, incluso ayer se produjo una detención, ya que en un coche iban 5 personas con 2 niños. También advierte la alcaldesa que estas sanciones no las pone el Ayuntamiento de Motril, si no el Ministerio del Interior, así como el importe de la misma, y que si no se paga se embargan las cuentas. Aquí no vale pedir al Ayuntamiento aplazamientos de pago, etc... Así que insiste en que la población cumpla lo establecido por el Estado de Alarma. Tampoco se permitirá que nadie se desplace a las segundas residencias o los cortijos aprovechando el fin de semana, ya que hay patrullas fijas de la policía en las salidas de la ciudad.

Por otra parte hay 47 empleados de la limpieza desinfectando las calles y plazas y la UME (Unidad Militar de Emergencias) puede que se desplace a Motril a desinfectar las residencias de mayores, que recordemos que en Motril hay una pública, la de San Luís, y otras de caracter privado como Costa Nevada y Nueva Vida, además de APROSMO que también tiene residentes.

