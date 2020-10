La alcaldesa de Motril alerta a la ciudadanía ante la subida de casos de coronavirus

La alcaldesa de Motril pone el punto de mira en el aumento de casos de coronavirus en Motril, ante el aumento significativo de casos positivos. En el hospital se ha pasado de tener 0 pacientes ingresados por la COVI-19 a tener 15 en planta y 2 en la UCI y este ritmo no se puede mantener.

Se han dado muchos casos de estudiantes llegados de Granada, pero lo peor no es eso, si no que mucha gente positiva o que debe guardar cuarentena por contacto, está saliendo a la calle con el alto riesgo de contagiar a más gente. Ante esto el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Junta de Andalucía, por el cual se le facilita quienes son las personas que están en esta situación, y a partir de esta semana, la policía local va a ir visitando los domicilios para comprobar que se guarda el confinamiento.

También se va a incrementar la vigilancia en las terrazas de hostelería, porque se han dado algunas situaciones en las que no se cumplen las medidas de seguridad o que ni siquiera tienen licencia para instalarlas.

Las residencias de mayores se están cuidando con mucho mimo y por ahora la incidencia del virus está controlada y la limpieza y desinfección en los colegios también se mantiene gracias a la incorporación de 20 personas con el PLAN AIRE de la Junta, que se están dedicando a estas tareas.

Pos supuesto la alcaldesa vuelve a hacer un llamamiento a la población para que sea responsable y extreme la precaución para no contagiarse, y a las personas que tienen que estar confinadas por ser positivos o haber tenido contacto con alguno, "POR FAVOR QUE NO SALGAN A LA CALLE", que son muchas las personas que no están cumpliendo esta norma poniendo en riesgo la salud y la economía de muchas familias.

En cuanto a las obras, la alcaldesa nos contaba que ya han comenzado las de mejora del Parque de los Pueblos de América, con cargo a los fondos Edusi y con una importante inversión, para lo que se ha cerrado el parque en su perímetro. Se pide un poco de paciencia por que no se podían hacer sin cerrarlo.