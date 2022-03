La alcaldesa de Molvízar revoca las delegaciones de Empleo y Contratación a Fermín García Puentedura

Informa el Ayuntamiento de Molvízar, que en la mañana de este viernes ha sido comunicada al Concejal del Ayuntamiento de Molvízar, Francisco Fermín García Puentedura, hasta ahora responsable de las Delegaciones de Empleo y Contratación, la decisión de revocar las competencias que tenía delegadas y que venía desempeñando en cumplimiento del Acuerdo de Gobierno entre los grupos municipales del Partido Popular y Centrados en Granada.

"La falta absoluta de confianza en el Concejal ha motivado una decisión profundamente meditada y reflexionada, agravada tras las declaraciones vertidas en las últimas semanas hacia mi formación, mi persona y en el intento de manipular la realidad, que es otra bien distinta de la que vive nuestro pueblo y el gobierno municipal", dice la alcaldesa Faustina Béjar.

Ha liderado un ejercicio claro y descarado de personalismo y partidismo contrario al compromiso adquirido y al proyecto común del grupo de Concejales de Gobierno promoviendo la división del trabajo y las personas, en vez de la colaboración recíproca y el compañerismo necesario para llevar a buen puerto este barco. Ha generado mal ambiente de forma continuada, intentando en ocasiones hacer pasar por verdades, realidades bien distintas, que han generado desconfianzas y malas interpretaciones de la propia realidad.

Pero lo que no puede seguir permitiéndose este municipio es que un Concejal de gobierno destaque más por una importante y notoria dejación de funciones, que por su brillantez como gestor y compañero, con el resultado de suponer varios perjuicios económicos y de estabilidad política a este Ayuntamiento.

No es lógico que un Concejal, por no certificar y no exigir a sus técnicos lo mismo, los proveedores de este Ayuntamiento tengan que esperar hasta meses para cobrar por un trabajo o suministro realizado por falta de una o varias firmas.

Estos, entre otros, son motivos suficientes de que todo se ralentice más y no favorezca una agilidad al resto de delegaciones municipales, tan dependientes en cierta medida de estas áreas. Es por otro lado digno de mención, el trabajo y compromiso del personal municipal y resto de Concejalas y Concejales, de ambas formaciones. Todas y todos, en mayor o menor medida según el tiempo del que disponen, están trabajando y velando bien por los intereses de Molvízar.

Es imprescindible, una prioridad: que se aborde el asunto de la estabilización del personal estructural del Ayuntamiento, incluyendo una nueva oferta de empleo pública. Necesitamos un Plan Municipal de Emergencia Social para garantizar con mayores garantías que se llegue a más personas y familias con situaciones extremadamente precarias. Hay que dar transparencia al procedimiento de forma urgente y notoria.

"Creo en este proyecto común, y creo en las personas que me acompañan. El objetivo de transformar Molvízar lo hacemos entre todas y todos, sumando, siendo comprometidos y responsables, y con la mejor intención en nuestras acciones y gestiones, y poner el nombre de Molvízar donde realmente se merece", finaliza la alcaldesa.