La alcaldesa Luisa García Chamorro ratifica su compromiso para lograr arreglar los aseos del Francisco Mejías

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado esta mañana el colegio público Francisco Mejías para ratificar el compromiso adquirido con los padres y madres del alumnado para conseguir el arreglo inmediato de los aseos de este centro escolar. En su primera visita oficial, García Chamorro ha indicado que la voluntad del equipo de Gobierno que preside es arreglar los problemas de todos los colegios de Motril. “Hemos venido a eso, a solucionar los problemas de Motril y el primer problema que vamos a solucionar es el de los baños del colegio Francisco Mejías”, ha indicado la alcaldesa.

“Son muchas las necesidades de todos los colegios de Motril y, desde el Ayuntamiento, sea competencia municipal o no tenemos que afrontarlos y así lo vamos a hacer o al menos dar la cara y explicarles a los padres qué solución tiene el problema”, ha manifestado la primera edil. Hay que recordar que las competencias municipales sobre centros escolares se limitan a su mantenimiento, excluyendo la realización de obras de reforma. Sin embargo, García Chamorro ha señalado que “los niños de los colegios de Motril no entienden de competencias; no saben si la competencia es de la Junta, si la competencia es del Ayuntamiento o si la competencia es del Gobierno central; es que les da igual y les tiene que dar igual” y ha afirmado

que las distintas administraciones deben ponerse de para solucionar los problemas de Motril.

Plan de mantenimiento de colegios

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Nicolás Navarro, ha explicado que la primera medida que se adoptará es encargar un informe técnico sobre la situación en la que se encuentran los aseos del Francisco Mejías para mantener una reunión posterior con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y abordar un plan de actuación conjunto para proceder al arreglo de los baños antes del próximo curso escolar.

Navarro ha anunciado que el nuevo equipo de Gobierno pondrá en marcha un plan integral de mantenimiento de centros educativos consensuado con el Consejo Escolar Municipal. Navarro ha señalado que las prioridades de intervención en los centros educativos deben ser determinadas por los propios directores y la propia comunidad docente. “Vamos a darle voz al Consejo, a la comunidad docente y a los especialistas que saben cómo está la situación de todos los colegios”, ha dicho. La puesta en marcha de un Plan Integral de mantenimiento de centros escolares era una de las propuestas que figuraban en el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones de mayo.

El secretario de la Asociación de Madres y Padres del colegio público Francisco Mejías, José Béjar, ha agradecido a la alcaldesa su compromiso con la comunidad educativa de este centro y su interés por conocer de primera mano el problema. Béjar ha destacado la importancia que tiene para la asociación que el primer acto oficial de García Chamorro haya sido la visista al Francisco Mejías. El secretario de la Ampa ha expresado su confianza en que los niños y niñas puedan volver al colegio el próximo curso “con todas las garantías y disfrutar así de una etapa muy importante de su vida”.