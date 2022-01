La alcaldesa de Almuñécar anuncia que irá a los tribunales si Benavides sigue atacando su honorabilidad

Informa el ayuntamiento de Almuñécar, que la alcaldesa, Trinidad Herrera, ha salido al paso de las acusaciones que ha lanzado el portavoz de CA, Juan Carlos Benavides, pidiéndole que “si tiene indicios de irregularidades, corrupción o financiación ilegal, en el asunto de la adjudicación del mercado municipal, tal y como él manifestó solapadamente en la rueda de prensa, deberá acudir al juzgado. Yo le insto a ello”, dijo la alcaldesa.

Herrera , que estuvo acompañada por los portavoces de los grupos del equipo de gobierno y la mayoría del equipo de gobierno, sí anunció que, desde el equipo de gobierno “estamos estudiando acudir al juzgado porque las declaraciones que ha hecho porque sobrepasan la línea de lo políticamente correcto y, no solamente eso, sino que hace acusaciones de las que deberá dar cuenta”, señaló.

La primera edil sexitana ha contestado, una por una, las afirmaciones y acusaciones realizadas por Benavides, atendiendo la petición que éste le hacía para que explicara las mismas. “No tengo ningún inconveniente, ni absolutamente nada que ocultar con respecto a la tramitación de la obra del mercado municipal. Aquí estoy a disposición de todos los me así lo consideren después de mi intervención”, indicó.

“El señor Benavides sigue practicando una política desfasada y obsoleta buscando únicamente el acoso y derribo de este equipo de gobierno y practicando, como es costumbre en él, una política de enfrentamiento y odio que es lo único sabe hacer. Hace una cantidad de afirmaciones que atentan, no solamente contra el honor y la dignidad de este equipo de gobierno, sino también de los técnicos municipales. Sabe perfectamente que todo el procedimiento del mercado se ha hecho ajustándose al máximo a la legalidad y con absoluta transparencia, pero su prepotencia le impide admitir que Almuñécar tenga un nuevo mercado que haga este equipo de gobierno; para ello desde el minuto cero está poniendo todos los obstáculos y todas piedra en el camino para que esa tramitación administrativa se alargue y si es posible no se construya el mercado de Almuñécar. No le importa ni le ha importado nunca los concesionarios, ni los ciudadanos de este municipio todos sabemos que él siempre ha actuado en beneficio propio y de su política”, declaró.

La alcaldesa de Almuñécar hizo historia sobre el proceso llevado a cabo sobre el mercado. “Era un edificio con apenas 30 años de vida y que hubo de demoler porque los informes técnicos así lo aconsejaron. Este equipo de gobierno no estaba dispuesto a asumir ningún tipo de responsabilidad y, mucho menos, poner en riesgo la integridad física de ninguna de las personas que trabajaban en el mismo o de los usuarios que la visitaban habitualmente.

Ellos, en referencia a la oposición, han manifestado en reiteradas ocasiones, que eso no se ajustaba a la realidad; “sin embargo, jamás, jamás han presentado un informe técnico firmado que así lo dijera. Todo lo que se diga sin firmar es papel mojado. Creo que es temerario por su parte, decir todavía que el mercado municipal estaba en condiciones de seguir trabajando en el mismo”, explicó

En cuanto al derribo por emergencia, la primera edil dijo que “vino a coincidir con el estado de alarma, pero también saben todos que yo “no tengo línea directa con Moncloa” para saber que el Presidente del Gobierno iba a declarar el estado de alarma un día o dos después; por tanto, absolutamente incierto esa afirmación”, subrayó

Trinidad Herrera afirmó y acusó que el portavoz de CA “ha ido impugnando y retrasando, dentro de sus posibilidades, los trámites para que el mercado no se haga. Argumenta también, añadió, que no nos ajustamos a la ley porque no ha habido una división por lotes. Todos sabes que la división de lotes es aconsejada por la Unión Europea, siempre y cuando, no sea desaconsejable técnicamente. En este caso, añadió, hay un informe del arquitecto municipal que desaconseja la división por lotes del mercado, porque es una edificación unitaria y por eficacia técnica es inviable técnica y económicamente. Creo que son criterios más que suficientes para adjudicar a una sola empresa dicha ejecución y, reitero, que ojalá hubieran Almuñécar empresas con la clasificación exigida y que hubieran acudido a la licitación y se lo hubieran adjudicado. Nada más no hubiera gustado al equipo de gobierno”.

Por cierto que Herrera, le recordó al portavoz de CA “no ha sido ejemplo en ningún momento de dividir por lotes y dar las empresas locales. Las grandes obras de este municipio todos sabemos que aquí quién más ha facturado ha sido Hermanos García Motril, Anfransa, Cartuja etc, etc. por tanto que no venga a dar lecciones de moralidad, ni exigir a los demás lo que él no ha hecho”, señaló.

En cuanto a que la empresa que está propuesta para adjudicación perteneció a la trama “Gürtel” la Alcaldesa manifestó su incredulidad. “Todos sabemos que la licitación es un proceso transparente, dónde pueden acudir todas las empresas y que esta empresa con independencia con lo que judicialmente haya tenido o no haya tenido, cumple con todos y por tanto nadie le puede negar la entrada a una licitación pública. Tengo que decir al respecto porque me ha llamado CHM tiempo que por cierto no es adjudicataria todavía hay una propuesta de adjudicación carretera de 15 Misterio de Transporte; es decir empresa de cumple con todos los cualquier concurso público yo ni conozco la empresa ni he tenido porque como he dicho inicial ajustes intentamos que se adjudique conforme a los establecidos y por tanto no tenemos absolutamente nada que esconder para la propuesta de adjudicación a esta empresa”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





También aclaró sobre un supuesto pelotazo urbanístico que yo iba a dar inicialmente en una empresa y cuyo administrador posteriormente fue a la cárcel, Herrera dijo que “este señor lo único que hizo en su momento una carta al Ayuntamiento donde decía interesado en su momento en poder acudir a la licitación del mercado en los términos que se hicieran”. Y agregó: “Esta conclusión del señor Benavides me lleva a pensar que todos somos iguales porque su fotografía con el empresario Ruiz Mateos cuya carrera todos sabemos donde terminó tras las reuniones que tuvo porque iban a construir campos de golf, promociones etc su conclusión no hace pensar que actuaba como me acusa ahora, porque como dice el refrán: se cree el ladrón que todos son de su condición”.

La alcaldesa de Almuñécar se refirió a algunos detalles del pliego de condiciones. “Nosotros pusimos un tope de no bajar del 10% por baja temeraria porque técnicamente no queremos otro mercado que dure 30 años, ni quedemos un centro cívico que sale agua por el escenario, ni un acuario que prácticamente se está hundiendo… eso no lo queremos preferimos ya están no un poquito más y hacer una obra que perdure en el tiempo y una obra tal como los ciudadanos merecen”, aclaró

También Trinidad Herrera aclaró que la adjudicación por la Junta de Gobierno, recordar que históricamente en este Ayuntamiento todas las adjudicaciones de grandes contratos se delegan en la Junta de Gobierno para que tenga una tramitación más rápida. No es esta ninguna excepción, son todos desde su propia época de alcalde hasta ahora”.

“Creo que todos los argumentos utilizados por el señor Benavides son de una mala fe increíble. Acusar de una trama que solo está en su cabeza y, sobre todo, de un despropósito que de verdad entiendo que tendrá justificar y aclarar todas las acusaciones tan terribles que ha hecho”, sentenció.