Aguas y Servicios conmemora el Día Mundial del Agua con campañas de concienciación medioambiental

Aguas y Servicios, ha celebrado este 22 de marzo, Día Mundial del Agua 2019 bajo el lema “no dejar a nadie atrás”, adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyos objetivos potencian el terminar con la pobreza, reducir la desigualdad y hacer frente al cambio climático.

Es por ello que a través del Aula Divulgativa de aguas y servicios, empresa encargada de gestionar el Ciclo Integral del Agua en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, ha organizado una serie de actividades en toda la Comarca y hacer hincapié en la importancia de este elemento tan vital para las personas y la mejora y calidad de sus vidas.

Para celebrar esta fecha tan importante, aguas y servicios ha querido trabajar en la campaña “redes de saneamiento más limpias” y concienciar a los ciudadanos para hacer frente al cambio climático, por lo que este año le ha tocado conmemorar este Día a la localidad de Almuñécar, donde sus ciudadanos están muy preocupados tanto por el agua de consumo humano como por el agua para el regadío, ya que es una zona con una hermosa vega de subtropicales. Por ello, hemos estado presentes en la Plaza del Ayuntamiento informando a sus vecinos sobre la importancia del ahorro de agua, la muestra de vídeos y reparto de folletos informativos sobre las consecuencias para el medio ambiente de tirar toallitas, aceites, etc, a las redes de saneamiento. Para esta campaña de concienciación nos ha acompañado Luis Aragón, Concejal de Medio Ambiente. Para él, por un lado, son muy importantes este tipo de campañas ya que “hay que concienciar a los ciudadanos de la importancia de no echar residuos como toallitas, aceites, bastoncillos, etc a las redes de saneamiento” y por otro, “se deberían intensificar estas campañas por medio de las diferentes instituciones para inculcar en las personas la importancia que tiene su contribución para no llenar de basura nuestro mares y ríos”.

También se han planificado otra serie de actividades para conmemorar la semana del AGUA. Por un lado, la visita a la Edar de Albuñol por parte de Colegios tanto de Albuñol como de La Rábita, ya que ha sido inaugurada recientemente y de esta forma los alumnos se familiaricen con lo importante que es depurar las aguas residuales. Por otro lado, hemos querido mostrar a los pequeños de infantil de Salobreña la importancia del agua para la vida

humana y cómo nos afectaría si careciéramos de ella. De igual forma, hemos seguido con charlas especiales para niños y niñas del Colegio “Luis Pastor” de Motril. En Almuñécar hemos celebrado la semana de la ciencia en el Colegio San Miguel con las habituales charlas medioambientales.