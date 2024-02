"Si en agricultores y ganaderos no hay relevo lo vamos a pasar mal en las próximas décadas"

Hablamos de la situación actual de la agricultura, con muchas protestas por toda Europa y que por supuesto, también nos afectan a la costa granadina, y lo hacemos con el presidente de la cooperativa La Palma de Carchuna, Pedro Ruiz, con quien hablaremos largo y tendido también la semana que viene, ya que vamos a participar con La Palma en la feria Fruit Logística de Berlín.

A Pedro le preguntamos que qué le parece, entre otras cosas, que la exministra francesa haya desprestigiado los productos españoles, centrándose en el tomate "se nota en su mensaje el desconocimiento de la producción española, buena producción y mucho más sostenible que la francesa, pero estamos en la misma regla de juego, la del Marco europeo, que los agricultores franceses. Nosotros nos solidarizamos con el problema que tienen ellos y que demuestra también el hartazgo que hay, como los españoles, alemanes, polacos… Con las políticas europeas, pero no tenemos que pagar nosotros esas consecuencias. Como digo, tenemos las mismas condiciones de seguridad agroalimentaria, utilización de pesticidas... y evidentemente si hay malestar por la competencia desleal, que en eso, la comunidad europea también está fallando, es en el Marco de países extranjeros, donde la producción que está entrando está perjudicándonos en la rentabilidad. A esta mujer vamos a tener que mandarle una caja de tomates, del más bueno y de otras comercializadoras que hacemos tomate en el arco Mediterráneo, que es excepcional", nos comenta.El problema que se pone sobre la mesa con estas protestas francesas, es el que llevamos años denunciando aquí, que es la competencia desleal ante los productos que entran de terceros países "además de las políticas europeas en presión, pacto verde, reducción de pesticidas, de fertilizantes… Que estamos de acuerdo los agricultores europeos y estamos trabajando en ese sentido . Muchas veces nos ponen normativas y no tenemos la solución y tenemos que buscar en al sector productivo… mil cosas que nos están exigiendo... cuaderno digital, la reducción del plástico para la comercialización y luego ves tú que en otras zonas de producción no se les exige lo mismo. Entonces es normal que el agricultor europeo, entre los que están los franceses, los alemanes y los españoles, estemos ya un poco cansados y hartos de estas directrices y esta estrategia de la comunidad europea con respecto a la producción agraria" nos comenta Pedro.Y es normal los enfados porque hemos tenido crisis importantísimas, con el coronavirus, con las energéticas, con la guerra de Ucrania… Y los alimentos no han faltado nunca los lineales, pero prácticamente sin apoyo.El problema para el futuro es que "como en agricultores y ganaderos, no haya un relevo, no haya una incorporación, vamos a pasarlo mal en las próximas décadas, para tener este producto tan excepcional que producimos ahora mismo”, lamenta el Presidente de La Palma.La semana que viene se celebra la feria agrícola, más importante de Europa y prácticamente del mundo, como es la Fruit logística y ahí estaremos acompañando a Cooperativa La Palma y a toda la agricultura de la Costa Tropical desde Berlín. Pedro nos contaba que vuelven con ilusión a Alemania para ofertar su amplio catálogo de productos "con todas las innovaciones, tanto en fresco como en cuarta y quinta gama a nuestros clientes y aquellos que quieran formar parte de la Cooperativa La Palma. Vamos cerca de 50 personas entre agricultores, trabajadores y los invitados y es un punto importante en fecha, porque estamos en mitad del partido, hemos jugado desde octubre hasta aquí y ahora nos queda también algo importante que es desde febrero hasta prácticamente mayo o junio".