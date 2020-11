Se advierte del peligro ante la presencia de animales salvajes por la calle

Ante la presencia de animales salvajes por la calle, la Policía Local de Motril, nos da unos interesantes consejos para no vernos en una situación comprometida.

ℹ️ #Recomendaciones y advertencias por presencia de animales salvajes �� en la calle.

Desde #policialocalmotril, instamos a la gente a no acercarse demasiado a los animales salvajes que puedan aparecer por diversas zonas urbanas de #Motril, no acariciarlos y no acercarles comida tampoco.

�� Ante tal situación, recomendamos:

➡️Tomar distancia, ya que no son animales domésticos asociados al contacto humano ��

➡️En ningún caso intentar acicalarlos o acariciarlos, a fin de evitar accidentes o ataques ��

➡️No alimentarlos, para evitar que el animal permanezca en ese sector y se retire ��

➡️Si circulas con el vehículo ��, reduce la velocidad y realiza señales de advertencia, seguirán su camino ��