Adelante Almuñécar-La Herradura denuncia una agresión verbal por parte de Benavides

El concejal de Adelante Almuñécar-La Herradura, que junto a unos amigos iban paseando por una calle, se cruzaron con Juan Carlos Benavides, al que acompañaba un grupo de amigos y su pareja, además de concejal de la Corporación Municipal, Rosario González.

Juan Carlos Benavides saludó al concejal de Adelante con un “buenas noches, concejal fascista”. A partir de ahí las provocaciones fueron en aumento, llegando a producirse una situación bastante vergonzosa en la que Rosario González, concejala de Convergencia Andaluza, tuvo un papel relevante amenazando con pegar a la pareja del concejal de Adelante.

Este es el nivel, señalan desde Adelante, de aquellos que no han conseguido la alcaldía de Almuñécar, que no respetan las reglas del juego democrático y que creen que las instituciones son su cortijo. “Parece que 24 años en el gobierno municipal y 40 ininterrumpidos como concejal de la corporación no le son suficientes”.

Desde Adelante condenan las provocaciones de los líderes de Convergencia Andaluza y piden a Juan Carlos Benavides y a Rosario González su dimisión y que entreguen el acta de concejal. “Es indigno que personas así sean miembros de la corporación local”.

Adelante Almuñécar y La Herradura espera que este tipo de personas, más digna de representar a La Camorra que a la ciudadanía, no vuelvan a buscar en la crispación y el insulto su manera de hacer política.

Desde Adelante trasladan el apoyo a su concejal, Paco Morgan, y señalan que no es sino la voz de las decisiones que toma su asamblea en conjunto. Es una simple correa de transmisión de las decisiones que adoptamos decenas de personas, concluyen.