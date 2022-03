"El acuerdo con los transportistas es muy necesario y debería haber llegado antes", dice Jerónimo Salcedo

"El acuerdo era necesario pero se tenía que haber llegado muchísimo antes",esto nos dice Jerónimo Salcedo, Presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, en referencia al paro en el transporte por carretera. También nos apunta que " no costaba ningún trabajo invitar a la mesa de diálogo, aunque fuera de escuchantes, a la plataforma que ha convocado la huelga, más que nada por suavizar el ambiente que está muy cargado y estamos viendo lo que está provocando el transporte a nivel nacional".

Jerónimo insiste en que "todos los sectores primarios que tienen como materia prima la energía y el combustible, estamos atravesando una situación dramática y es imposible seguir trabajando". Para el presidente de los empresarior "el acuerdo que ha alcanzado el gobierno es un avance muy importante, que puede amortiguar el que el transporte pueda seguir adelante, una de las actividades como hemos visto, más importantes de nuestro país, ya que todo se transporta y ya lo vimos durante la pandemia. Esperemos que se pase pronto este bache puntual. Apelo a la cordura por parte del gobierno, que es quien tiene que tomar las decisiones y estoy totalmente confiado en que las soluciones se van a producir”.

Jerónimo Salcedo también decía que “ condeno totalmente la violencia, el vandalismo, que todo el mundo tiene derecho a hacer huelga y todo el mundo tiene derecho a secundarla o no secundarla. Romper material, pinchar ruedas y todo este tipo de actos es condenable para cualquier persona y no se debe permitir y eso ensombrece cualquier huelga. Quita razón a la huelga. El cometido de la huelga es hacer ver la problemática pero no hacer vandalismo, porque entonces ya derivamos la atención a otras cosas que no interesa. La mayoría de los transportistas son muy profesionales, son gente cívica, pero sabemos también que a veces se adhieren a estas huelgas personas que no tienen nada que ver con el transporte. Aquí en la costa tropical también se ha visto ese vandalismo y da pena y rabia de tener que llegar a estos extremos que no corresponde con ninguna actividad" puntualizaba.