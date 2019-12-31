Actividades Culturales en Almuñécar y La Herradura

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NAVIDAD ALMUÑÉCAR
Redacción COPE MotrilAlmuñécar
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 09:47
AGENDA CULTURAL ALMUÑECAR – LA HERRADURA ENERO 2020
JUEVES 2. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 17:00H.
CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS.
MERIENDA NAVIDEÑA POR LA HERMANDAD DEL DESPOJADO.
JUEVES 2. CALLES CENTRO COMERCIAL. 19:00H. MÚSICA
PASEO MUSICAL DE AÑO NUEVO
A CARGO DE LA BANDA MUNICIPALDE MÚSICA DE ALMUÑÉCAR.
JUEVES 2. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. MÚSICA
CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2020
JOVEN ORQUESTA MEDITERRÁNEA.
VIERNES 3. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 17:00H. ANIMACIÓN
VISITA DEL CARTERO REAL
MERIENDA NAVIDEÑA Y ANIMACIÓN POR LA COFRADÍA DE LA ESPERANZA.
SÁBADO 4. CENTRO CÍVICO. LA HERRADURA. 19:00H. MÚSICA
CONCIERTO AÑO NUEVO
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALMUÑÉCAR
DOMINGO 5 DE ENERO.-. 17:00H. RECORRIDO URBANO.
SALIDA ESTADIO MUNICIPAL DE DEPORTES “FRANCISCO BONET”.
GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS 2020.
HORARIO E ITINERARIO.
DEL 7 AL 11 DE ENERO.- CENTRO CIVICO LA HERRADURA. MÚSICA
XXXV CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA “ANDRÉS SEGOVIA”.
LUNES 13. MUSEO CUEVA SIETE PALACIOS. 20:00H. MÚSICA
CONCIERTO SIETEMÁSUNO.
MÚSICA A CAPPELLA
FESTIVAL DE TANGO. DEL 17 AL 19. CASA DE LA CULTURA.
17- ENERO- 20:00H.
AbraSOS Tango.
18-ENERO- 20:00H.
“Este tango habla por mi”
Espectáculo de Tango Argentino.
19- ENERO-12:00h.
I Campeonato de Tango Argentino.
DEL 17 AL 19. CASA DE LA CULTURA. CONFERENCIAS
IX JORNADAS COFRADES- AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS “SEMANA SANTA” DE ALMUÑÉCAR.
JUEVES 23.. CASA DE LA CULTURA. 20:30H MÚSICA
RECITAL DE PIANO A CARGO DE PABLO RUIZ SEGURA
VIERNES 24. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. MÚSICA JAZZ
COSTA JAZZ QUARTET.
VIERNES 24. CASA DE LA CULTURA. 19:30H. CONFERENCIA
UNIÓN EUROPEA, ¿COMO NOS AFECTA?
EDUARDO CUENCA GARCÍA. UGR
SÁBADO 25. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. FLAMENCO
ESPECTÁCULO FLAMENCO.
ANTONIO GÓMEZ- “EL TURRY”.
DOMINGO 26. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. MUSICA
CONCIERTO JOVEN ORQUESTA MEDITERRÁNEA
“ FOR THE BELGRADE LETTER”
LUNES 27. CASA DE LA CULTURA. 20:00H. MUSICA
CONCIERTO SOPRANO Y PIANO “JUVENTUDES MUSICALES”.
AUREA MARSTON (SOPRANO) Y CORNELIA LENZIN (PIANO).
JUEVES 30. CASA DE LA CULTURA. 18:00H.
PRESENTACIÓN NOVELA “CASI MIL DÍAS”
ESTEFANÍA HEREDIA MAYA
FANY H. M.
VIERNES 31. CASA DE LA CULTURA. 20:00H.
PRESENTACIÓN DEL POEMARIO “NADIE VENDRÁ”
AUTOR: TOMÁS HERNÁNDEZ MOLINA.