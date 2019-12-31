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    NAVIDAD ALMUÑÉCAR

    Actividades Culturales en Almuñécar y La Herradura

    Arranca 2.020 con cuentacuentos, conciertos y el XXXV CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA “ANDRÉS SEGOVIA”

    Cultura Almuñécar
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    Redacción COPE MotrilAlmuñécar

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:47

    AGENDA CULTURAL ALMUÑECAR – LA HERRADURA  ENERO 2020

    JUEVES 2. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 17:00H.

                CUENTACUENTOS NAVIDEÑOS.

                MERIENDA NAVIDEÑA POR LA HERMANDAD DEL   DESPOJADO.

    JUEVES 2. CALLES CENTRO COMERCIAL. 19:00H. MÚSICA

                PASEO MUSICAL DE AÑO NUEVO

                 A CARGO DE LA BANDA MUNICIPALDE MÚSICA DE ALMUÑÉCAR.

    JUEVES 2. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. MÚSICA

                CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2020

                JOVEN ORQUESTA MEDITERRÁNEA.

    VIERNES 3. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 17:00H. ANIMACIÓN

                VISITA DEL CARTERO REAL

                MERIENDA NAVIDEÑA Y ANIMACIÓN POR LA COFRADÍA DE LA ESPERANZA.

    SÁBADO 4. CENTRO CÍVICO. LA HERRADURA. 19:00H. MÚSICA

                CONCIERTO AÑO NUEVO

                BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALMUÑÉCAR

    DOMINGO 5 DE ENERO.-. 17:00H. RECORRIDO URBANO.

                SALIDA ESTADIO MUNICIPAL DE DEPORTES “FRANCISCO           BONET”.

                GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS 2020.

                HORARIO E ITINERARIO.

    DEL 7 AL 11 DE ENERO.- CENTRO CIVICO LA HERRADURA.  MÚSICA

                XXXV CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA “ANDRÉS SEGOVIA”.

    LUNES 13. MUSEO CUEVA SIETE PALACIOS. 20:00H. MÚSICA

                CONCIERTO SIETEMÁSUNO.

                MÚSICA A CAPPELLA

    FESTIVAL DE TANGO. DEL 17 AL 19. CASA DE LA CULTURA.

    17- ENERO-  20:00H.

    AbraSOS Tango.       

    18-ENERO- 20:00H.

    “Este tango habla por mi”

    Espectáculo de Tango Argentino.

    19- ENERO-12:00h.

     I Campeonato de Tango Argentino.         

    DEL 17 AL 19. CASA DE LA CULTURA. CONFERENCIAS

     IX JORNADAS COFRADES- AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS  “SEMANA SANTA” DE ALMUÑÉCAR.

    JUEVES 23.. CASA DE LA CULTURA. 20:30H  MÚSICA

                RECITAL DE PIANO A CARGO DE PABLO RUIZ SEGURA

    VIERNES 24. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. MÚSICA JAZZ

                COSTA JAZZ QUARTET.

    VIERNES 24. CASA DE LA CULTURA. 19:30H. CONFERENCIA

                UNIÓN EUROPEA, ¿COMO NOS AFECTA?

                EDUARDO CUENCA GARCÍA. UGR

    SÁBADO 25. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. FLAMENCO

                ESPECTÁCULO FLAMENCO.

                ANTONIO GÓMEZ- “EL TURRY”.

    DOMINGO 26. CASA DE LA CULTURA. 19:00H. MUSICA

                CONCIERTO JOVEN ORQUESTA MEDITERRÁNEA

                “ FOR THE BELGRADE LETTER”

    LUNES 27. CASA DE LA CULTURA. 20:00H. MUSICA

                CONCIERTO SOPRANO Y PIANO “JUVENTUDES MUSICALES”.

                AUREA MARSTON (SOPRANO) Y CORNELIA             LENZIN (PIANO).

    JUEVES 30. CASA DE LA CULTURA. 18:00H.

                PRESENTACIÓN NOVELA “CASI MIL DÍAS”

                ESTEFANÍA HEREDIA MAYA

                FANY H. M.

    VIERNES 31. CASA DE LA CULTURA. 20:00H.

                PRESENTACIÓN DEL POEMARIO “NADIE VENDRÁ”

                AUTOR: TOMÁS HERNÁNDEZ MOLINA.

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