El 7 de abril se presenta a Luisa García Chamorro como candidata a la alcaldía de Motril #PorUnMotrilDe10

La portavoz de la campaña municipal popular, Ángeles López ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar el acto de presentación de nuestra candidata Luisa García Chamorro que tendrá lugar en el recinto de la Almudena el próximo día 7 de abril a las 12:00 horas.

López Cano ha invitado a todos los motrileños a asistir a este evento en el que “presentaremos el proyecto de ciudad que desde el Partido Popular tenemos para Motril, porque tenemos un proyecto de ciudad para TODOS los motrileños que de la mano de luisa García Chamorro convertirá a Motril en #UnMotrilDe10”, ha afirmado.

La portavoz de campaña ha explicado que el Partido Popular se presenta a las elecciones municipales con la mejor candidata que se puede tener. “Luisa García Chamorro aúna experiencia, optimismo, ilusión, trabajo, constancia, ganas y amor por Motril”, estas son algunas de las características con las que López Cano ha descrito a la candidata popular.

Ha continuado explicando que “es la persona idónea para volver a generar esperanza y futuro en nuestra ciudad, casi cuatro años de gobierno socialista han sembrado desconfianza, parálisis y desilusión en Motril. No merecemos los motrileños este trato y nuestra ciudad necesita seguir avanzando”. Además ha afirmado que “con Luisa García Chamorro conseguiremos #UnMotrilDe10, porque tenemos proyecto para Motril y tenemos el mejor programa de gobierno para nuestra ciudad”, ha asegurado.

Así la portavoz de campaña popular también ha enumerado los diez Planes Estratégicos en los que se basará este programa de gobierno García Chamorro y del Partido Popular , en primer lugar Un Plan estratégico de Limpieza y Mantenimiento de la Ciudad, en segundo lugar, un Plan Estratégico de Reactivación Cultural, en tercer lugar un Plan Estratégico de Desarrollo de los sectores Productivos de Motril, en cuarto lugar un Plan de Desarrollo y Equilibrio Económico, en quinto lugar un Plan estratégico de Apuesta Social, en sexto lugar un Plan estratégico de Turismo y medio Ambiente, en séptimo lugar un Plan estratégico de Seguridad, en octavo lugar, un Plan estratégico de Modernización de la Administración del Ayuntamiento, en noveno lugar un Plan Estratégico de Deporte, Juventud, Ocio y tiempo libre, y en décimo lugar un Plan

Estratégico de Modernización de la ciudad. “Estos van ser los pilares básicos en los que se va a encuadrar nuestra acción de gobierno #PorunMotrilde10”, ha avanzado.

Igualmente López Cano ha destacado en la figura de la candidata popular su capacidad de trabajo, Luisa y su equipo es lo que Motril necesita, “para Luisa no hay horas en el día para trabajar por Motril, si el día tiene 24 horas, son 24 las horas en las que Motril es su prioridad, sus vecinos, sus gentes, sus barrios así lo ha venido demostrando desde siempre, tanto desde el gobierno como en la oposición”.

Por otro lado ha indicado que “nuestra ciudad necesita a personas comprometidas que luchen por mejorar los servicios, con altura de miras, con proyectos a futuro. El partido Popular ya ha dado muestras durante su etapa de gobierno de que luchar por Motril y mejorar la ciudad son sus prioridades, defendiendo los intereses de los motrileños por encima de los intereses de su propio partido. “Y así va a seguir siendo con Luisa al frente del Ayuntamiento”, ha asegurado la popular motrileña”.

Además Ángeles López ha declarado que “Motril no puede perder más tiempo, hemos perdido cuatro años preciosos en los que Motril ha estado paralizado. “Motril necesita seguir avanzando de la mano de Luisa y del Partido Popular, y no podemos dejar que nuevamente la ciudad se paralice con un gobierno que no anteponga a Motril por encima de todo.

López Cano ha invitado a todos los motrileños que quieran conocer el proyecto de ciudad de Luisa García Chamorro y del Partido Popular a asistir a este acto el 7 de abril en el recinto de la Almudena de Motril a las 12:00 horas.

Para concluir ha asegurado que “con el Partido Popular vamos a seguir construyendo un Motril mejor junto a Luisa García Chamorro, para que nuestra ciudad continúe afianzando políticas sólidas, rigurosas, prósperas y con garantías por un futuro mejor para todos, #PorUnMotrilDe10”