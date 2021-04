En abril se han cumplido tres grandes compromisos de la Junta con Motril desde hace décadas

¡Este mes es para enmarcar dentro de la historia de Motril!

Hablamos con Luisa García Chamorro, alcaladesa de Motril, quien nos explica que se han desbloqueado 3 grandes proyectos, algunos desde hace décadas, como la segunda fase de la Ronda Sur de la que este pasado lunes ha finalizado la licitación, "después de 16 años de promesas incumplidas por parte del partido socialista”, nos dice la alcaldesa que continúa:

“Mostramos Día a Día que somos un equipo de gobierno serio, somos un equipo de gobierno solvente y han sido 18 las empresas que se han presentado a la licitación de este concurso para ejecutar la segunda fase de la ronda sur “.









También en las primeras semanas de este mes de abril se adjudicó definitivamente la obra de ampliación del hospital, "otra promesa incumplida del Partido Socialista y ya se está tramitando en el Ayuntamiento de Motril la licencia de obras y a la mayor brevedad posible comenzará esta obra", nos dice Luisa.

Y la pasada semana se presentó en Granada, con la consejera de fomento, el desbloqueo, también después de casi 20 años, del polígono industrial del puerto. Ese "Parque Logístico Ciudad de Motril “, que viene a dar respuesta a una demanda de suelo industrial que hay ahora mismo para actividades relacionadas con el puerto.

“Un mes muy importante donde con el trabajo, el compromiso, la lealtad institucional y el esfuerzo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Motril, vemos cómo salen proyectos adelante que llevaban años parados “, manifiesta la alcaldesa.









Pleno Municipal

El viernes de esta semana se celebra pleno en el Ayuntamiento de Motril donde también se van a ver tres grandes proyectos para la ciudad.

- El Ayuntamiento de Motril cederá un terreno en la zona sur de Motril para un nuevo edificio para el Servicio Andaluz de Empleo, SAE donde se invertirá más de 1 millón de euros por la administración autonómica.

- También se verá el inicio de modificación del plan general de ordenación urbana para convertir la "Alcoholera" en un centro juvenil de ocio.

- Y por otra parte, los terrenos que se cedieron en Playa Granada hace muchos años a la Universidad de Granada, ahora vuelven al Ayuntamiento después de manifestar la Universidad que no tiene intención de implantarse allí, para lo que se va a modificar el plan general y abrir esos terrenos para que se pueda instalar un Hotel Resort para personas de la tercera edad.

“ Lo más importante es que todos estos proyectos de los que estamos hablando al final lo que hacen es crear puestos de trabajo durante su ejecución y después con su puesta en funcionamiento “ nos dice Luisa. Y todo esto frente a la inacción del Gobierno de España que no agiliza los proyectos tan importantes para toda la Costa Tropical como son las canalizaciones de la Presa de Rules o las defensas del Litoral.

En el mes de mayo van a intentar desbloquear la ampliación de suelo cultivable que se ha atascado en la Junta de Andalucía, para lo que en primer lugar se reunirán con los técnicos de Medio Ambiente. "Nosotros seguimos exigiendo a las administraciones, sean del color que sean", comenta Luisa.

Con la alcaldesa de Motril también hablamos de la limpieza de caminos rurales que ejecuta con gran éxito la delegación de Agricultura y de las ayudas para playas que llegan de la Consejería de Turismo, otro ejemplo de cómo la Junta de Andalucía ahora apuesta por el desarrollo. Con los anteriores gobiernos socialistas cesó toda ayuda económica para las playas y ahora se ayuda a coste cero para los ayuntamientos.

La alcaldesa también nos comentaba que ya han comenzado las obras para arreglar el acceso a Playa Granada, que había previsión de hacerlo pero que la lluvia de este mes lo ha impedido. "Nosotros no controlamos el tiempo" dice Luisa, quien nos recuerda que "precisamente ese camino está en mal estado porque no se ha actuado durante muchos años. A mi me gustaría recordarle a algunos partidos de la oposición, que sólo llevamos dos años en el gobierno municipal y que antes había otro partido y ahora nos exigen a nosotros lo que ellos no han hecho durante cuatro años".