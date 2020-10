800 jóvenes futbolistas de la comarca dan negativo en Covid-19

En la tarde de ayer 800 niños de la comarca, citados por la Real Federación Española de Fútbol, se realizaron en el pabellón municipal de Deportes de Motril los test del Covid-19. El motivo es el inminente inicio de las competiciones federadas en la modalidad de fútbol base. Las noticias no pudieron ser más optimistas ya que la totalidad de las pruebas realizadas dieron negativo.

“Dada la edad de algunos de los jóvenes, para la ocasión se dieron cita multitud de padres que hubieron de trasladar a sus hijos e hijas. Es por ello que se produjo una aglomeración imprevista que a lo largo de la tarde fue controlada por el dispositivo de la Policía Local habilitado para la ocasión”; fueron las declaraciones de la Alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro para evaluar lo acontecido.

Pruebas PCR

El Ayuntamiento de Motril, a través de su Área de Deportes, mantiene en compás de espera el comienzo de las Escuelas Deportivas Municipales a tenor de las circunstancias tan cambiantes que se están produciendo a consecuencia del incremento general de casos positivos originados por Covid-19. “Tenemos que ser cautos, porque lo primero es la salud y no vamos a ir por delante. Si se puede abrir se abrirá y si no se puede no lo haremos”, explicó el concejal Daniel Ortega quien también matizó que “todos los monitores se están realizando las pruebas PCR, conforme se den las circunstancias se empezarán las Escuelas Deportivas”.

María Ángeles Escámez, teniente de alcalde de dicho Área, aseguró que la prioridad máxima ahora mismo “es la seguridad y la salud de todas las personas, por lo que cualquier otra cuestión queda supeditada a ello”. “Pido a las familias cautela, todos miramos en la única dirección posible, la seguridad de los motrileños”, sentenció.