2.022 comienza con una lluvia de millones en Albuñol con el Extra de Navidad de la ONCE

Andalucía ha estrenado el Nuevo Año con la fortuna del Extra de Navidad de la ONCE, que ha repartido 15 millones de euros del primer premio en la provincia de Granada, de los que 13,2 millones se han dado en una oficina de Correos de la localidad de Albuñol, y ha dejado premios de 20.000 euros en Sanlúcar de Barrameda, Huelva y Sevilla, correspondientes al tercer premio del sorteo celebrado en la primera mañana de 2022.

La Oficina de Correos y Telégrafos de Albuñol, centro colaborador de la ONCE, ha vendido 33 cupones premiados con 400.000 euros del primer premio del Extra de Navidad de la ONCE, celebrado hoy en Madrid, repartiendo así un total de 13,2 millones de euros entre vecinos de la localidad granadina. Este sorteo ha dejado además otros tres cupones premiados con 400.000 euros en Vegas del Genil, que suman otros 1,6 millones de euros, que ha repartido Antonio Molina, y otro cupón del primer premio en Cullar-Vega que ha vendido José Luis Hidalgo, por lo que en total ha repartido 14,8 millones de euros en la provincia de Granada correspondientes al primer premio. Además, en Málaga, los vendedores de la ONCE Antonio Millán e Isabel Cortés han vendido sendos cupones premiados también con 400.000 euros en la capital y Torremolinos.









Este primer premio ha llevado fortuna también a Las Palmas de Gran Canaria y Guadalajara. El segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE, con premios de 40.000 euros, ha ido íntegramente a Santander. Mientras que el tercero, con premios de 20.000 euros a las cinco cifras, ha estado muy repartido entre cinco comunidades autónomas, aunque el grueso de los premios se los ha llevado Yecla (Murcia). En Andalucía, este tercer premio ha dejado un cupón premiado de 20.000 euros en Almonte (Huelva), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Sevilla.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, se ha felicitado porque el primer sorteo del año de la ONCE haya dejado “con fuerza” gran parte de su fortuna en Andalucía. “Estoy seguro que es un buen presagio de un nuevo año de bonanza y confianza para Andalucía y los andaluces. Es, sin duda, un buen prólogo para comenzar el año con optimismo y con ilusión, ha dicho Cristóbal Martínez.

El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE ofrecía 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras, un primer premio adicional que repartía 75 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional que repartía 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de 5 cifras. El primer sorteo de la ONCE de 2022 ha puesto en juego en total más de 47 millones de euros en premios.