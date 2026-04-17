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La V BTT XCO Nazarí Almuñécar reúne a los mejores bikers en el Parque El Mediterráneo

La prueba, dedicada al mountain bike olímpico, forma parte del Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2026

Panorámica del recorrido de la BTT XCO Nazarí Almuñécar de la pasada edición

Panorámica del recorrido de la BTT XCO Nazarí Almuñécar de la pasada edición

José A. Salvador

Motril - Publicado el

2 min lectura

El Parque El Mediterráneo de Almuñécar será escenario este domingo 19 de abril de la V BTT XCO Nazarí Almuñécar, una destacada cita del calendario provincial que se enmarca en el ‘Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2026’. La prueba reunirá a ciclistas de todas las categorías, desde promesa hasta veteranos máster 60, en una jornada dedicada al mountain bike olímpico en un entorno privilegiado junto al mar.

 

La competición arrancará a partir de las 9:30 horas y convertirá este espacio natural en un punto de encuentro para los amantes del BTT, que tendrán que enfrentarse a recorridos exigentes y técnicos diseñados por el Club Triatlón Nazarí Almuñécar, organizador del evento. El circuito contará con tres trazados diferenciados en función de las categorías. Los participantes de promesa y principiante recorrerán un circuito de aproximadamente 0,7 kilómetros por vuelta. Por su parte, las categorías alevín e infantil competirán en un recorrido de 1,8 km., más técnico y adaptado, dentro de los circuitos escuela ‘El Pez Volador’.

 

El plato fuerte llegará con el circuito absoluto ‘Territorio Nazarí Almuñécar’, con una longitud cercana a los 4,8 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de unos 289 metros por vuelta. Este recorrido acogerá dos mangas: una primera con participación femenina desde categoría cadete y máster masculinos, y una segunda en la que competirán los ciclistas masculinos de cadete, júnior, sub23 y élite.

 

El trazado discurrirá por senderos entre vegetación y puntos emblemáticos como los miradores de La Galera y La Era, ofreciendo espectaculares vistas al mar y añadiendo un atractivo especial tanto para participantes como para el público. La prueba está organizada por el Club Triatlón Nazarí y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, la Diputación de Granada y la Federación Andaluza de Ciclismo.

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