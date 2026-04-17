La V BTT XCO Nazarí Almuñécar reúne a los mejores bikers en el Parque El Mediterráneo

El Parque El Mediterráneo de Almuñécar será escenario este domingo 19 de abril de la V BTT XCO Nazarí Almuñécar, una destacada cita del calendario provincial que se enmarca en el ‘Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2026’. La prueba reunirá a ciclistas de todas las categorías, desde promesa hasta veteranos máster 60, en una jornada dedicada al mountain bike olímpico en un entorno privilegiado junto al mar.

La competición arrancará a partir de las 9:30 horas y convertirá este espacio natural en un punto de encuentro para los amantes del BTT, que tendrán que enfrentarse a recorridos exigentes y técnicos diseñados por el Club Triatlón Nazarí Almuñécar, organizador del evento. El circuito contará con tres trazados diferenciados en función de las categorías. Los participantes de promesa y principiante recorrerán un circuito de aproximadamente 0,7 kilómetros por vuelta. Por su parte, las categorías alevín e infantil competirán en un recorrido de 1,8 km., más técnico y adaptado, dentro de los circuitos escuela ‘El Pez Volador’.

El plato fuerte llegará con el circuito absoluto ‘Territorio Nazarí Almuñécar’, con una longitud cercana a los 4,8 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de unos 289 metros por vuelta. Este recorrido acogerá dos mangas: una primera con participación femenina desde categoría cadete y máster masculinos, y una segunda en la que competirán los ciclistas masculinos de cadete, júnior, sub23 y élite.

El trazado discurrirá por senderos entre vegetación y puntos emblemáticos como los miradores de La Galera y La Era, ofreciendo espectaculares vistas al mar y añadiendo un atractivo especial tanto para participantes como para el público. La prueba está organizada por el Club Triatlón Nazarí y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, la Diputación de Granada y la Federación Andaluza de Ciclismo.