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Salobreña pone en marcha el IV Campus ‘Élite Baloncesto’

Del 6 al 31 de julio, en horario de 9 a 13 horas, ya se puede formalizar la inscripción en un campus considerado de alto rendimiento

Cartel anunciador del IV Campus ‘Élite Baloncesto’

Cartel anunciador del IV Campus ‘Élite Baloncesto’

José A. Salvador

Motril - Publicado el

1 min lectura

El pabellón municipal ‘Julio Martín Pérez’ de la Villa de Salobreña, como sede principal, acogerá del 6 al 31 de julio el IV Campus ‘Élite Baloncesto’ Salobreña 2026. Los deportistas que así lo quieran, las clases serán en horario de 9 a 13 horas, ya pueden inscribirse en uno de los mejores campus de baloncesto de alto rendimiento que se pondrán en marcha en la Costa Tropical.

 

Con cuatro semanas de duración el mensaje es claro y directo: mejorar cada día. Para ello se dispondrá de un programa único, dirigido por entrenadores profesionales enfocados a la mejora individual del jugador, con sólo 20 plazas limitadas por semana. Desde ya puedes elegir lo que mejor se adapte a tu planificación.

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