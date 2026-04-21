Salobreña acoge la I Concentración de Motos ‘Vespa’

Organizado por el Club Vespa Salobreña, con alrededor de 130 motocicletas, el próximo domingo 26 de abril Salobreña acogerá la I Concentración de Motos ‘Vespa’. El programa de actividades dará comienzo a las 8:30 horas con la apertura y la recepción de participantes en la plaza Juan Carlos I.

La salida, desde el Ayuntamiento de Salobreña, será a las 10:30 horas y recorrerá distintos puntos emblemáticos del municipio. El itinerario continuará hacia la playa y, desde allí, los participantes iniciarán un recorrido por la Costa Tropical antes de regresar de nuevo a Salobreña en torno a las 13 horas. A su llegada se dirigirán al casco antiguo, donde visitarán el Castillo de Salobreña mediante una ruta guiada que les permitirá conocer de cerca el valor histórico y patrimonial de la alcazaba.

Tras la visita cultural, las motocicletas quedarán expuestas en el paseo marítimo, en un espacio habilitado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la estética y singularidad de estos vehículos clásicos. La jornada concluirá con una comida de convivencia para los participantes en un chiringuito de la playa.

En la presentación del evento Antonio Rodríguez, concejal de Seguridad Ciudadana, destacó la importancia de este tipo de iniciativas ya que “eventos como esta concentración no solo dinamizan la vida social del municipio, sino que también contribuyen a proyectar una imagen atractiva y segura de Salobreña como destino turístico”.

Por su parte, Nelson Ligero, concejal de Fiestas, subrayó la importancia y el valor de esta afición y su relación con nuestro entorno ya que “permiten reivindicar el valor del motor clásico como parte de nuestro patrimonio cultural, una afición cargada de historia, estilo y personalidad que encuentra en Salobreña el escenario perfecto para ser disfrutada y compartida, tanto por participantes como por visitantes”.

El representante del Club Vespa Salobreña mostró su entusiasmo ante la acogida de esta primera concentración, “ya que la respuesta ha sido muy positiva y esperamos que sea el inicio de una tradición anual que sitúe a Salobreña en el mapa de los encuentros vespistas a nivel nacional”. Desde la organización se prevé que, además de los más de 130 participantes, el evento atraerá a numerosos visitantes y curiosos, generando un importante impacto en la actividad turística y comercial del municipio.