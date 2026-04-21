El rey del atletismo máster español del año 2025 se llama Juan Luis López Anaya ‘Luiyi’

Organizado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogió la Gala del Atletismo Español y en ella el motrileño Juan Luis López Anaya ‘Luiyi’, que compite en la categoría máster 55, fue nombrado como el mejor atleta máster del año 2025. Esta distinción no es nueva para el corredor, quien ya obtuvo este mismo reconocimiento en el año 2022.

Su temporada 2025 ha sido calificada de “altísimo nivel internacional” gracias a una serie de hitos históricos. Entre sus logros más reseñables destaca el récord del mundo conseguido como integrante del relevo mixto 4×400 m. ‘Luiyi’ ha demostrado un dominio absoluto en los 400 metros al aire libre, distancia en la que batió el récord de Europa hasta en cuatro ocasiones durante el mismo año. A nivel continental, se alzó con el título de campeón de Europa máster 55 en dicha prueba, estableciendo además un nuevo récord del campeonato. Su versatilidad quedó patente con una medalla de bronce en los 200 metros en la misma cita europea. Con un valor de marca WMA del 94,43%, el atleta ha mantenido una regularidad y un rendimiento de élite durante toda la temporada.

En categoría femenina, el máximo galardón recayó sobre la guipuzcoana Esther Colás Román, quien se consolida como una de las grandes leyendas del atletismo master al recibir este premio por cuarta vez (las anteriores fueron en 2017, 2022 y 2023). Además, en 2025 batió en dos ocasiones el récord del mundo F55 de 400 metros short track y formando parte del relevo mixto 4×400 m. que también logró la plusmarca mundial. Además, se proclamó doble campeona de Europa en 400 y 800 metros, sumando también una plata en 300 vallas y el bronce en 200 metros.