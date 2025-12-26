COPE
Reto superado, ‘Una canasta, 15 euros’ y 6.000 euros que ingresó el Comedor Social Jesús Abandonado

Organizado por la Fundación Miguel García y el Club Baloncesto Costa Motril la motrileña Plaza de la Aurora se vistió de solidaridad

José A. Salvador
ENTREVISTA. Fran García, responsable de la Fundación Miguel García

José A. Salvador

Motril - Publicado el

1 min lectura2:46 min escucha

Organizado por la Fundación Miguel García y el Club Baloncesto Costa Motril (CBCM), y con la colaboración de la Fundación La Caixa, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, Dempo y Envox, la motrileña Plaza de la Aurora acogió una emocionante y emotiva actividad, que unió deporte y solidaridad, bajo el nombre de ‘Una canasta, 15 euros’.

 

La propuesta fue tan simple como ambiciosa. Por cada canasta que los asistentes consiguieran encestar durante las dos horas del evento, la Asociación Benéfico Social ‘Virgen de la Cabeza - Jesús Abandonado’ de Motril recibió 15 euros. El reto, conseguido con creces, era sumar 400 canastas que finalmente se transformaron en 6.000 euros para dicha causa solidaria.

 

En las dos primeras ediciones, se llevan cuatro, el reto era el de aportar un kilo de alimentos por canasta encestada. Sin embargo, este formato aumentó considerablemente el impacto de la iniciativa. Este cambio permite aportar una ayuda más significativa y adaptada a las necesidades actuales de la organización, maximizando el beneficio para quienes más lo necesitan.

