El Real Club Náutico Motril brilló en la Copa de España snipe celebrada Mar Menor

Bajo la organización del Club Náutico Los Nietos, en aguas murcianas del Mar Menor, se disputó la Copa de España de la clase snipe. La competición, clave para la clasificación del Mundial de Mahón 2026, reunió a 91 embarcaciones de todo el país, consolidándose como una de las regatas más exigentes y estratégicas del calendario nacional.

La expedición de regatistas del Real Club Náutico Motril demostró un gran nivel competitivo en un campo de regatas marcado por condiciones tácticas y vientos cambiantes. La embarcación ‘Piano’, patroneada por la noruega Reidar Berthelsen y con la tripulante del RCN Motril María Rodríguez Romano, firmaron una actuación sobresaliente finalizando en la décimo octava posición de la general y logrando un meritorio noveno puesto máster.

La dupla formada por Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia, con el barco ‘Motril Costa Tropical’, completaron una sólida participación situándose en el puesto 32 de la clasificación general y vigésimo de su categoría. Las hermanas Mercedes y Elena Camacho Celdrán, con la embarcación ‘Circle-Fertisac’, finalizaron 72 en la general, siendo cuartas en la categoría juvenil, lo que confirma el prometedor futuro de la cantera del club.

Mundial de Mahón

En la categoría absoluta los canarios Alfredo González y Crístian Sánchez, del RCN Arrecife, se alzaron con el título de campeones tras dominar la clasificación desde la primera jornada. Completaron el podio, por ese orden, Francisco y Marina Sánchez Ferrer, del RCR Santiago de la Ribera; siendo terceros Fernando y Julia Rita, del CM Mahón.

Esta Copa de España ha sido una pieza fundamental en el sistema de clasificación para el próximo Mundial snipe, que se celebrará en Menorca el próximo mes de septiembre. Tras los buenos resultados obtenidos en Los Nietos, los regatistas del RCN Motril ponen ya sus miras en la cita nacional, a su vez a última gran oportunidad para sellar el pasaporte hacia la cita mundialista.