El Parque El Mediterráneo de Almuñécar será sede de la carrera de obstáculos ‘Sexi Storm - Adrenaline Race’

Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, junto al concejal de Parque y Jardines, Carlos Ferrón, anunciaron la llegada a la localidad sexitana de la carrera de obstáculos ‘Sexi Storm - Adrenaline Race’, una prueba deportiva de carácter nacional que se celebrará el próximo domingo 26 de abril en el Parque El Mediterráneo. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 22 de abril a las 23:55 horas, pudiéndose realizar en el enlace https://adrenalinerace.es/sexy-storm/.

La competición ya cuenta con 500 participantes inscritos procedentes de diferentes puntos de Andalucía y se desarrollará durante toda la mañana del domingo, con salida y meta situadas en la zona de aparcamientos y el entorno del circuito municipal de BMX, situado en Taramay. El recorrido, de aproximadamente 6 kilómetros, discurrirá por distintos espacios del Parque El Mediterráneo y zonas colindantes del municipio.

Los participantes deberán enfrentarse a más de 40 obstáculos, diseñados para poner a prueba la resistencia física y mental, la estrategia, la fuerza y el trabajo en equipo. Entre ellos se incluyen pruebas de suspensión (como monkey bars o anillas), muros, arrastres, saltos, pasos bajo estructuras, transporte de cargas (neumáticos o bidones), así como tramos finales con obstáculos de barro, trincheras y zonas de suspensión avanzada.

Desde la organización se destaca que se trata de una experiencia integral de superación personal en plena naturaleza, con un recorrido exigente que combina desnivel, terreno irregular, zonas de agua y superficies resbaladizas, por lo que se recomienda a los participantes una adecuada preparación física y precaución durante el desarrollo de la prueba.

En el acto de presentación Luis Aragón subrayó que “Almuñécar sigue consolidándose como un referente en la organización de eventos deportivos de alto impacto, que no solo fomentan la práctica del deporte, sino que también proyectan nuestra imagen como destino activo, saludable y ligado al turismo deportivo durante todo el año”.

Por su parte, Carlos Ferrón señaló que “con esta prueba vemos que el entorno del Parque El Mediterráneo se presta como un enclave único para la realización de este tipo de actividades deportivas, que además son perfectamente compatibles con el uso habitual del parque por parte de la ciudadanía”.