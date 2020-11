El CF Motril B, con jugadores de once nacionalidades, debutó en la Tercera Andaluza

Como complemento al primer equipo del CF Motril la entidad que preside Manuel García Albarral puso el pasado fin de semana en competición a su conjunto filial, bajo la denominación de CF Motril B internacional, y que dirigido por el motrileño José Miguel Peña Lozano militará en la Tercera División Andaluza sénior.

La plantilla está integrada por una treintena de componentes, repartidos entre once nacionalidades, incluyendo a siete jugadores nacidos en la Costa Tropical. Los deportistas locales son Víctor de la Rosa, Gálvez y Hermes, procedentes del Juventud Sexitana; Francis y Raúl Aguirre, que llega del CF Motril juvenil; Pepe Rascón, del Puntalón; y Migue Ángel Campoy, del Calahonda Carchuna.

La lista de extranjeros la completan los guatemantecos Diego Navas, Javier Carrillo y Marco Rosales; los mejicanos Guille Camacho, Jorge Carrillo e Israel Hernández; los africanos Hazard, Mohamed y Belemwidi; los norteamericanos Andrew Meza, Christopher Arellano, Bryan Vartanoz, Javier Jiménez, Jason Teixeira, Antonio Carreon y Rosendo Pina; el canadiense Keiti; el suizo Marco Santangelo; el paraguayo Lucas Augusto; el noruego Alexander Hesselberg; el colombiano Sebastián Velásquez; y el argelino Medjadj Bouchentouf.

Trece equipos partieron en la parrilla de salida. Junto a los dos planteles filiales del CF Motril y el Almuñécar City, y tras la retirada a última hora del Deportivo Comarcal, figuran los conjuntos del Maracena B, Club Deportivo Base, Graena, Céltic de Pulianas B, Atletismo Padul B, Fuente Vaqueros, Jayena, Alhameña, Vegas del Genil Atlético, Imperio de Albolote y Club Atlético Nacional.

CF Motril B y City C se medirán entre sí el 14 de febrero de 2021, la ida será en la localidad motrileña en la jornada 12; y el 30 de mayo, en la 25 y penúltima de liga, en terreno de juego almuñequero. En la última fecha, prevista para el 6 de junio de 2021, el Motril B se las verá ante el Jayena y el Almuñécar City C jugará a domicilio contra el también novel Imperio de Albolote.

En la primera jornada el CF Motril B viajó hasta el campo municipal Antonio Ballesteros de Pulianas donde perdió 2-1 ante el filial del Céltic, el gol motrileño lo certificó Moha. En el caso del Almuñécar City C hizo su debut como local frente al Graena, el tanto almuñequero de Ángelo solo sirvió para maquillar la derrota de 1-2.