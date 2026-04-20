Motril acoge un internacional de aikido con el maestro 7º Dan Lewis Bernaldo de Quirós

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, junto a José Luis Muñoz López, monitor municipal de aikido, presentaron el intensivo internacional de Takemusu Aikido que se celebrará en la localidad motrileña del 21 al 25 de abril. El curso estará dirigido por el prestigioso maestro 7º Dan Lewis Bernaldo de Quirós, una de las figuras más destacadas del aikido a nivel internacional, y que está enfocado a practicantes con experiencia previa, no siendo una actividad de iniciación.

Durante cinco días, el pabellón municipal de Deportes de Motril acogerá sesiones abiertas al público que se desarrollarán en horario de mañana, de 10 a 12 horas, centradas en el trabajo de armas (bukiwaza), y en horario de tarde, de 18 a 20 horas, con entrenamiento de técnicas de manos libres (taijutsu). Más allá del apartado técnico, el intensivo se presenta como una experiencia inmersiva que combina la práctica del aikido con actividades paralelas orientadas a la convivencia y el intercambio cultural, como tiro con arco, visitas gastronómicas y otras propuestas que enriquecerán la estancia de los participantes.

En la presentación del evento el máximo edil del Deporte municipal motrileño destacó que “Motril vuelve a posicionarse como un referente en la organización de eventos deportivos de carácter internacional, atrayendo a practicantes de diferentes puntos y generando un impacto positivo tanto a nivel deportivo como turístico”. Por su parte, José Luis Muñoz López subrayó el valor del maestro invitado: “Contar con Lewis Bernaldo de Quirós es una oportunidad única para los practicantes de aikido. No solo por su nivel técnico, sino por su trayectoria y su vinculación directa con la tradición del aikido más puro”, sentenció.

Finalmente el monitor municipal destacó que “se espera a medio centenar de participantes procedentes de toda Europa, destacando Alemania, Países Bajos o Francia”; a la vez que matizó que “este curso no es solo entrenamiento, es una experiencia completa donde se combinan disciplina, cultura y convivencia, algo que define perfectamente el espíritu del aikido”.