Morales Centella, Isaac Medina y David Lorenzo destacan en la XIII Carrera Internacional del Mamut

Celebrada en Padul, y organizada por el Ayuntamiento de dicha localidad, se disputó la XIII Carrera Internacional del Mamut. El motrileño más destacado fue José Morales Centella, del equipo AWA, que logró una meritoria décimo tercera posición en la general a la vez que campeón en la categoría veteranos C. Otros dos compañeros brillaron en la prueba paduleña, fueron los casos de Isaac Medina Medina, del Club Atletismo Salobreña que finalizó en el puesto vigésimo; y David Lorenzo Moreno, del Club Deportivo Cultural Asako Motril que acabó en el vigésimo octavo lugar.

La carrera, con un recorrido de diez kilómetros por el entorno de la vega de Padul, en las inmediaciones de La Laguna, presentó un trazado prácticamente llano que favoreció la consecución de numerosas marcas personales. Este perfil consolidó a la 10K del Mamut en Padul como una cita idónea tanto para atletas de alto nivel como para corredores populares. La cita paduleña volvió a ofrecer un gran espectáculo deportivo en las calles y caminos de Padul, con un ritmo elevado desde los primeros compases y 160 corredores en competición, de ellos 41 mujeres.

El triunfo absoluto fue para el atleta local Manuel Santiago Molina, del Club Atletismo Maracena que se impuso con autoridad al detener el crono en 32:19; mientras que en féminas se impuso con solvencia Nazha Machrouh, del Trops Cuevas de Nerja con un tiempo de 43:01. La prueba también contó con una distancia alternativa de cinco kilómetros, en este caso el ganador absoluto fue Claudio Reyes López, del Club Atletismo Maracena. En la competición femenina de los 5k se impuso la independiente Sara Maldonado Sánchez.