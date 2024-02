Los jóvenes optimist del Náutico de Motril destacan en el Circuito Provincial Almería-Granada

Organizada por el almeriense Club Náutico Almerimar, se celebró la primera prueba del Circuito Provincial Almería-Granada de la clase optimist, competición a su vez puntuable para el Campeonato de Andalucía de la modalidad. En la misma participaron Club de Mar de Almería, Real Club Náutico de Roquetas de Mar, Club Náutico Almerimar, Real Club Náutico de Adra y Real Club Náutico de Motril (RCN Motril).





En Almerimar tomaron parte 45 regatistas. El primer día, debido a las fuertes rachas de viento, que alcanzó los 27 nudos, el comité suspendió las mangas previstas para las categorías sub 11 y sub 13, mientras que sólo se celebraron dos mangas en sub 16. El segundo día se realizaron las tres mangas previstas en todas las categorías.





Los logros más destacados de los regatistas motrileños fueron la tercera posición de Paula Alcalde Manzano, en la categoría sub 16; a lo que se unió el monopolio en sub 11, con un podio íntegramente formado por deportistas del RCN Motril. Lola Molina Correa fue primera seguida de María Rubiño Díaz y Paula Vílchez García. La próxima cita provincial será el 10 y 11 de febrero en el Club de Mar Almería.