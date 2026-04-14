Jonathan y Saúl Jiménez participan en el Campeonato de España Base de gimnasia rítmica

Tras su participación en el control clasificatorio celebrado en Huelva, los gimnastas Joni y Saúl, pertenecientes al Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical de Motril, consiguieron su pase para la disputa del Campeonato de España Base en la categoría juvenil masculino. Ambos deportistas se convierten en los únicos gimnastas de la Costa Tropical que estarán presentes en esta cita nacional. El Campeonato de España Base masculino, donde se medirán con los mejores gimnastas base del país, se disputará del 15 al 19 de abril en Oviedo (Asturias).

En el mismo clasificatorio participó María Escobar Bravo, gimnasta de la categoría cadete base 2011, que completó un gran ejercicio durante la competición. A pesar de su buena actuación, en esta ocasión no consiguió la clasificación para el Nacional, aunque su trabajo y proyección siguen destacando dentro del club.

Con estos resultados, el Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical de Motril continúa sumando objetivos deportivos y reafirmando el trabajo diario de sus gimnastas y técnicos, que siguen preparando las próximas citas del calendario con la vista puesta en seguir creciendo en lo personal y también en lo competitivo.