El jienense Sebastián Almagro se proclama campeón del VI Torneo Ajedrez ‘Castell de Ferro’

En el Colegio Virgen del Mar de El Romeral, encuadrado en el programa de las Fiestas del Carmen, se disputó el VI Torneo de Ajedrez ‘Castell de Ferro’, una competición a seis rondas que contó con la participación de 60 ajedrecistas procedentes, en su mayor parte, de Granada, Almería, Málaga, Jaén e incluso Pamplona.





El jienense Maestro FEDA Sebastián Almagro Mazariegos cumplió con el pronóstico de principal favorito y, con un ajedrez muy sólido, se proclamó campeón tras sumar 5,5 puntos de seis posibles. La segunda plaza fue para el motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez, tercero finalizó el almeriense David Llena Velarde.





Por categorías, en la clasificación local se impuso Rafael Ángel Vargas Haro; en el tramo de Elo sub 1900 ganó el zubiense David Alonso Vargas; en el sub 1700 dominio del navarro Juan Carlos Valor Murillo; en sub 1500 el campeón fue el roqueteño Enrique Juan Ibáñez Martínez; en el sub 1300 victoria del maracenero Francisco José Maldonado López; mientras que en sub 1100 se impuso el granadino Álvaro Arenas Valverde.





El acto de clausura estuvo presidido por la alcaldesa Antonia María Antequera Rodríguez, en esta ocasión acompañada de la concejala de Deportes Carmen Moya. En la misma se entregaron trofeos y premios para las distintas categorías, junto a numerosas medallas para los ajedrecistas de las edades sub 8 y sub 10.