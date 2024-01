El Hotel Salobreña Suites acogerá el Campeonato de España por edades de ajedrez

La Asamblea de la Federación Española de Ajedrez confirmó un año más, y son ya trece ediciones de forma consecutiva, la celebración del Campeonato de España por edades entre las categorías sub 8 y sub 18. De nuevo el Hotel Salobreña Suites acogerá las dos modalidades de tiempo de juego oficial, a partidas lentas y en ajedrez rápido.





Todo un récord organizativo, donde se conjugan una zona atractiva, una tradición ajedrecista, un concepto distinto de gestión, el cuidado de los pequeños detalles, un hotel adecuado, los precios…, estos son algunos de los factores principales que han permitido este largo periplo ajedrecístico, como matizó uno de sus principales promotores Guillermo Barranco Serrano.





La fecha de comienzo de los Nacionales será el 25 de junio con el campeonato sub 8, prolongándose hasta el mes de agosto con la categoría sub 18. Un total de once campeonatos distintos entre los meses de junio, julio y agosto. Un intenso programa deportivo con previsiones en torno a 900 jugadores y más de 2.500 asistentes.





Muchos de los mejores ajedrecistas nacionales actuales han pasado por la Villa de Salobreña. Grandes Maestros como el madrileño David Antón Guijarro, el sevillano Miguel Santos Ruiz o el malagueño Lance Henderson de la Fuente. En este sentido hay que destacar que en Andalucía se van a desarrollar la casi totalidad de las competiciones oficiales nacionales de ajedrez. Linares, Almería, Roquetas de Mar y Mengíbar serán los puntos de referencia.