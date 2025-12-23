La Herradura celebra su I San Silvestre solidaria destinada a la Asociación Madres Solas ‘Marisa Sendón’

Elena Mora, responsable de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura, anunció la celebración de la I San Silvestre Herradureña, una iniciativa deportiva y solidaria que tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre, con salida a las 11 horas desde la plaza de la Independencia, y cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Madres Solas ‘Marisa Sendón’.

La edil explicó que “esta primera San Silvestre se ha organizado de manera conjunta entre la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y la Cofradía de La Herradura, destacando la importancia de sumar esfuerzos para impulsar actividades que fomenten la participación ciudadana, el deporte y la solidaridad, especialmente en fechas navideñas”.

Mora señaló que “la prueba tendrá un carácter popular y no competitivo, desarrollándose en formato de caminata por distintas calles del casco antiguo de La Herradura, con el objetivo de que puedan participar personas de todas las edades y disfrutar del ambiente festivo en estas fechas tan especiales”; a la vez que detalló que “el dorsal solidario tendrá un precio de 5 euros e incluirá mochila, agua, fruta y gorro de Papá Noel”.

La venta de dorsales se realizará el viernes 26 de diciembre, será en el Centro Cívico de La Herradura, y el mismo día del evento en la plaza de la Independencia a partir de las 9:30 horas. Desde la organización se ha puesto en valor el carácter benéfico de la iniciativa, ya que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Madres Solas Marisa Sendón, reforzando así el compromiso social de esta primera San Silvestre Herradureña y su vinculación con el tejido asociativo local.