COPE
Podcasts
Deportes Motril
Deportes Motril

La Herradura celebra su I San Silvestre solidaria destinada a la Asociación Madres Solas ‘Marisa Sendón’

Será el 27 de diciembre y los dorsales se venderán a 5 euros el 26 de diciembre en el Centro Cívico y el mismo día en la plaza de la Independencia

Los ponentes en la rueda de prensa posando con el cartel anunciador

Los ponentes en la rueda de prensa posando con el cartel anunciador

José A. Salvador

Motril - Publicado el

1 min lectura

Elena Mora, responsable de la Tenencia de Alcaldía de La Herradura, anunció la celebración de la I San Silvestre Herradureña, una iniciativa deportiva y solidaria que tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre, con salida a las 11 horas desde la plaza de la Independencia, y cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Madres Solas ‘Marisa Sendón’.

 

La edil explicó que “esta primera San Silvestre se ha organizado de manera conjunta entre la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y la Cofradía de La Herradura, destacando la importancia de sumar esfuerzos para impulsar actividades que fomenten la participación ciudadana, el deporte y la solidaridad, especialmente en fechas navideñas”.

 

Mora señaló que “la prueba tendrá un carácter popular y no competitivo, desarrollándose en formato de caminata por distintas calles del casco antiguo de La Herradura, con el objetivo de que puedan participar personas de todas las edades y disfrutar del ambiente festivo en estas fechas tan especiales”; a la vez que detalló que “el dorsal solidario tendrá un precio de 5 euros e incluirá mochila, agua, fruta y gorro de Papá Noel”.

 

La venta de dorsales se realizará el viernes 26 de diciembre, será en el Centro Cívico de La Herradura, y el mismo día del evento en la plaza de la Independencia a partir de las 9:30 horas. Desde la organización se ha puesto en valor el carácter benéfico de la iniciativa, ya que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Madres Solas Marisa Sendón, reforzando así el compromiso social de esta primera San Silvestre Herradureña y su vinculación con el tejido asociativo local.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking