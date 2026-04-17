Fran Ruiz, Eric Heras y Antonio consiguen el pasaporte al Campeonato de España de petanca

Los motrileños Francisco José Ruiz Reyes y Eric Heras, junto a su compañero Antonio Martín Sanchís, natal de la Rábita, los tres componentes del Club de Petanca Churriana de la Vega, consiguieron el tercer puesto en el Campeonato de Andalucía de petanca en la modalidad de tripletas que se celebró en la localidad onubense de Isla Cristina.

Al mismo acudieron los 16 mejores equipos andaluces de Primera y Segunda categoría. En esta última, el equipo churrianero, con los experimentados petanquistas motrileños y el rabiteño, se plantó en la semifinal ante el conjunto jienense de La Carolina, que se llevó la victoria por un ajustado marcador de 13-11.

Sería esta tripleta de Jaén la que finalmente se alzaría con el título, siendo segundo la Peña Bética y tercero el Churriana, que en la final de consolación se impuso al conjunto almeriense del Amigos de la Rioja. Este no es el primer podio andaluz para Fran Ruiz, que, sin ir más lejos, el año pasado logró el subcampeonato junto a Miki Rodríguez.

La tercera plaza conseguida en el Andaluz otorga al Churriana de la Vega de Fran Ruiz, Eric Heras y Antonio Martín la clasificación para la disputa del Campeonato de España, a celebrarse el próximo mes de octubre en la localidad madrileña de Navalcarnero.