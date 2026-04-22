Éxito de participación en el V BTT XCO Nazarí Almuñécar con cerca de 200 riders en el Parque Mediterráneo

Almuñécar acogió el V BTT XCO Nazarí Almuñécar, prueba puntuable para el Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2026, que reunió a cerca de 200 participantes en un entorno privilegiado como es el Parque Mediterráneo, junto a la Playa de Calabajío. Organizada por el Club Triatlón Nazarí de Almuñécar, con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, la Diputación de Granada y la Federación Andaluza de Ciclismo, la jornada volvió a consolidar esta cita como una de las pruebas de referencia del calendario provincial de BTT, combinando espectáculo, exigencia técnica y una notable afluencia de público.

La competición dio comienzo a las 9:30 horas con las categorías de escuelas, donde promesas y principiantes ofrecieron carreras muy igualadas y dinámicas, con constantes cambios de posición. Posteriormente, alevines e infantiles completaron recorridos más técnicos. El programa continuó con las mangas de adultos a partir de las 12:30 horas, en las que los corredores afrontaron el exigente circuito absoluto de 4,83 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de unos 289 metros por vuelta. El trazado, diseñado entre senderos naturales y zonas emblemáticas como los miradores de La Galera y La Era, combinó dureza física y espectacularidad paisajística de este enclave junto al mar.

En la clasificación general masculina, el sub 23 José Antonio Luque, del equipo Dr. Bike Granada, se proclamó vencedor con un tiempo de 1:00:35. En féminas dominio de la también sub 23 Duna Rodríguez, del Espejo Bike Team que se impuso con autoridad ganando tanto en su categoría como en la general femenina. En cuanto a la representación local destacó Víctor Manuel Pozo, corredor de la Asociación Ciclista La Herradura que logró la primera posición en máster 30.

La entrega de premios contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón; el vicepresidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Ángel Camarero; el delegado de la FAC en Granada, Ignacio Valdivia, así como los concejales del Ayuntamiento de Almuñécar de Parques y Jardines y de Urbanismo, Carlos Ferrón y Javier García, respectivamente, y el presidente del club Triatlón Nazarí, Álvaro Manzano, que acompañaron a los ciclistas destacados en cada uno de los podios.