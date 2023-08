El equipo ‘12+1’ se proclama campeón de la Liga de Verano del Club Baloncesto Costa Motril

Con el patrocinio principal de la empresa Wi-You Energías, y organizado por el Club Baloncesto Costa Motril (CBCM), se celebró una nueva edición de la Liga de Verano. En esta ocasión se contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril, el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada.





Tras un mes apasionante de partidos en la gran final el equipo ‘12+1’ se impuso al The Last Mariscos por el marcador de 74-63. En la lucha por el tercer y cuarto puesto el Alhotur se colgó el bronce tras vencer al Billy Boys (70-59). Completaron los ocho primeros puestos, por ese orden, el quinto CB Almuñécar, el sexto Los Bulleos, el séptimo M&W In Black y el octavo Magic Churumbel.





De manera paralela se disputó la también tradicional liga de cantera en la que se dieron cita 80 niños y niñas entre las categorías baby a júnior. A su finalización todos los participantes, que jugaron en la modalidad de 3x3, se colgaron la medalla de oro, plata o bronce, según los partidos ganados y también la asistencia.





En relación a los premios complementarios Pablo Rodríguez se proclamó campeón del torneo de triples cadete; Enzo Betin se impuso en el concurso de triples mini; Alejandro Gómez ganó en el circuito habilidad; María Sabio dominó el trofeo Kao cadete; y Paco Maldonado se proclamó ganador del concurso Kao mini.