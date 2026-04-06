Empate del nuevo líder Mijas ante un CF Motril que al menos salvó un punto

Se jugó la vigésimo novena jornada de liga del grupo IX de la Tercera Federación, solo restan cinco fechas para finalizar la temporada regular. Cara y cruz para los seis equipos granadinos. Empates, a dos del CF Motril ante el Mijas y a uno en el derbi provincial entre Arenas de Armilla y Huétor Tájar. Derrotas del Churriana de la Vega en casa con sus vecinos del Huétor Vega (1-4) y del Recreativo Granada en Torreperogil (2-1).

Partidazo entre CF Motril y Mijas Las Lagunas. Espectacular ambiente en un estadio municipal Escribano Castilla donde se dieron cita 2.300 aficionados, al menos 200 llegados desde tierras malagueñas. Una parte para cada equipo. En la primera, dominio visitante y acierto en dos de las cuatro ocasiones que dispusieron. Ricardo y Caballero pudieron un claro 0-2. Los motrileños reaccionaron y con goles de Antonio López y Darío de la Hoz, uno en cada mitad, al menos salvaron un punto y dejaron abierta la lucha por el liderato para los últimos cinco partidos.

Disputadas 29 jornadas el nuevo líder es el Mijas Las Lagunas, equipo empatado a 55 puntos con el segundo CF Motril. Tercero es el Arenas de Armilla, con 50, los mismos puntos que el cuarto Torre del Mar. Quinto es el Churriana de la Vega, con 44. Acariciando los puestos de ‘play off’ se encuentran el Fútbol Club Marbellí y el Ciudad de Torredonjimeno, sexto y séptimo, respectivamente, ambos empatados a 41 puntos.

Hay que recordar que al término de la competición regular el campeón de grupo ascenderá de forma directa a la Segunda Federación; mientras que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán los ‘play off’ de ascenso a dicha categoría.