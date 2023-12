Edu Oriol, exjugador del Xerez, nuevo flamante entrenador del CF Motril

Edu Oriol Gracia, hasta el pasado mes de octubre jugador en activo del Xerez DFC de la Tercera Federación, será el sustituto en el banquillo del motrileño Fran Maldonado. La entrada en la entidad del nuevo Grupo Empresarial que invierte en el CF Motril, y que comanda el empresario motrileño Luis Martín Fernández, empieza a notarse en unas últimas semanas y la sucesión de hechos es continua. Al relevo en el banquillo se une la llegada de dos fichajes, el delantero Ayoub Al Azami (de la Tercera castellano-manchega) y el lateral izquierdo Hugo Poyatos (cedido del Juventud de Torremolinos). También se confirmó la primera baja, el central Abou.





Edu Oriol, catalán de 37 años y nacido en Cambrils, posee un amplio curriculum como jugador, si bien su nueva etapa en el CF Motril será su primera experiencia en los banquillos. Para ello estará acompañado como segundo entrenador del motrileño Armando Lozano. Ambos coincidieron en las temporadas 2009/10 y 2011/12 en el filial del FC Barcelona, y desde entonces tienen una magnífica relación profesional y personal. Esa es una de las principales razones de la contratación del nuevo míster.





Hay que recordar que como jugador Edu Oriol tiene una amplia lista de clubes, y en diferentes países, entre otros militó en el FC Barcelona B, Zaragoza en Primera División, Kazar Lankaran de Azerbaiyán, Limassol de Chipre, Blackpool de Inglaterra, CAPIC Bucarest de Rumanía, Tenerife, Ibiza, Sanluqueño, Utrera, UCAM Murcia y recientemente el Xerez.





El ya ex futbolista y ahora entrenador motrileño, argumentó en la comparecencia de prensa que “optó por hacer las maletas en el club xerecista después de participar sólo en tres encuentros y no queriendo ser una carga para su ex equipo”; a lo que añadió que “llegó un momento en el que no disfrutaba de una profesión que ha sido mi vida por lo que decidí dar un paso al lado, renunciando a los dos años que tenía de contrato, y comenzar con mi nueva etapa de entrenador con mucha ilusión y dando las gracias al Motril por confiar en mi persona”.





“Mis equipos serán protagonistas en el juego. Estoy satisfecho y contento de coincidir en el banquillo con un amigo como Armando. Me gustan los retos y este es bonito y ambicioso. Volvemos a los entrenamientos el 2 de enero para jugar el primer partido el día 7, y ante el líder Torremolinos, no habrá mucho tiempo para pruebas”, fueron otras de las declaraciones del ya entrenador motrileño.