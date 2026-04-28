Doble segundo puesto para el Delsur La Palma en la Liga de Primera División

El Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma firmó un espectacular arranque de temporada en la primera jornada del Campeonato de España de Clubes de Primera División, logrando sendos segundos puestos tanto en la categoría femenina como en la masculina. Con actuaciones sobresalientes en Motril y Badajoz, el club se consolida como uno de los grandes referentes del atletismo nacional.

En las pistas del polideportivo ‘Emilio Hidalgo Pérez’ de Motril la delegación femenina sumó 184,5 puntos, quedándose a tan solo cuatro del líder Atletismo Alcorcón. La gran protagonista fue Carmen Gil Fores, quien firmó un doblete de victorias en salto de longitud y triple salto. A este éxito se unió el triunfo de Marina Ortega Alarcón en los 400 metros vallas. La regularidad fue la clave para asegurar el podio, con diez segundos puestos de atletas como Edna Paulo (altura), María Moreno (800 metros) y María Caraffo (1.500 metros), además del relevo 4×100. El bloque se completó con seis terceros puestos, superando con autoridad al CAPEX extremeño y al UCAM Murcia.

Los chicos rozan el triunfo

En el caso del conjunto masculino rozó la victoria en la pista de La Granadilla, en Badajoz, al finalizar con 191 puntos, a escasos dos puntos del Safor Teika de Gandía. El equipo exhibió un gran nivel competitivo logrando cinco victorias individuales por medio de Francisco Javier Guerra Castillo (martillo), José Lorenzo Hernández Barrionuevo (peso), Luis Fernández León (400 vallas), Youness Belyamna (3.000 metros) y Daniel Morilla García (cinco kilómetros marcha).

A estos triunfos se sumaron siete segundos puestos, destacando José Lorenzo Hernández Barrionuevo, Daniel Morilla García y Youness Belyamna que sumaron nuevamente posiciones de honor en disco, marcha y 3.000 metros, respectivamente, además de la solidez de los equipos de relevos 4×100 y 4×400. La actuación se cerró con valiosos terceros puestos en saltos, vallas y jabalina, dejando claro que el club cuenta con un bloque compacto capaz de optar y pelear por los puestos de ascenso a la División Nacional, máxima categoría del atletismo en España.