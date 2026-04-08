Deporte y solidaridad en la III Carrera Playa de Motril

Toca a la puerta la III Carrera Playa de Motril, cita que se disputará el próximo sábado 11 de abril. La prueba contará con dos recorridos, una largo de diez kilómetros con salida a las 18 horas, y otro corto de cinco que comenzará a las 19:30 horas. Ambas rutas, completamente renovadas, discurrirán por la Senda del Litoral, con salida y meta en la Plaza de la Universidad, conocida como Los Chorros. No hay que olvidar que es la primera vez que se realiza una carrera por esta Senda, un espacio que se creó no solo para el disfrute de nuestro entorno natural, sino también para la práctica deportiva.

Con la prueba, organizada por el Club Deportivo Trail Running Costa Tropical Motril, no solo se fomenta la actividad física, sino que además se contribuye a una causa solidaria ya que la totalidad de la recaudación irá destinada a la Asociación ‘Creciendo en Motril’. Esta entidad está centrada en jóvenes con autismo de grado 3 que requieren apoyos significativos para el vivir en su día a día y crecer dentro de la sociedad, especialmente en la transición hacia la vida adulta a través de proyectos de ocio y tiempo libre.

Las inscripciones, con un precio de doce euros e incluyendo la camiseta conmemorativa, pueden aún realizarse a través de la página web cruzandolameta.es. También existe la posibilidad de colaborar sin participar en la prueba a través del dorsal solidario, el precio es de cinco euros, u ocho con camiseta.