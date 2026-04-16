Daniel Rodríguez se cuelga en oro en el prestigioso ITTF World Para Future Costa Brava 2026

El palista motrileño Daniel Rodríguez ganó la medalla de oro en clase 2 en el ITTF World Para Future Costa Brava 2026, consolidándose de esta forma como una de las figuras del tenis de mesa adaptado. Rodríguez demostró una excelente solvencia durante todo un torneo celebrado en la Costa Brava, y para más datos en Platja d’Aro.

Hay que recordar que el ITTF World Para Future, diseñado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) para fomentar el desarrollo de jugadores emergentes, se sitúa como el nivel de entrada en una jerarquía que incluye también los torneos Challenger (nivel intermedio) y los Elite Events (máxima categoría).

El camino hacia la medalla de oro comenzó con una ajustada y emocionante victoria en cuartos de final contra el canadiense Peter Isherwood, a quien superó por 3-2. En la ronda de semifinales, el motrileño no dio tregua y venció por un contundente 3-0 al ruso Evgenii Riazantsev. En la final, por cierto, que íntegramente española, ganó 3-1 a Miguel Ángel Toledo.

La victoria de Dani Rodríguez fue la punta de lanza de una actuación sobresaliente de la delegación española, compuesta por 22 jugadores, que cerró su participación con un total de nueve medallas siendo el botín de tres oros, tres platas y tres bronces.

La clase 2 es una categoría diseñada para deportistas en silla de ruedas que presentan una limitación funcional severa, pero que cuentan con un control funcional superior en el tronco o el brazo de juego en comparación con los atletas de la clase 1.