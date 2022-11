Cuatro equipos del Atletismo Delsur se clasifican para el Nacional de campo a través

La localidad cordobesa de Villanueva acogió el XXXI Cross Nacional Comarca de Los Pedroches, a su vez Campeonato de Andalucía de campo a través por clubes desde la categoría sub 12 a la absoluta. Excelentes resultados los cosechados por el Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma en las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y absoluta. En estos casos el evento era clasificatorio para el Campeonato de España de clubes, que se celebrará el 12 y 13 de noviembre en Atapuerca (Burgos).





En lo estrictamente deportivo cuatro de los seis equipos que participaron consiguieron la clasificación, fueron los casos del sub 16 femenino, que fue cuarto; los sub 18 masculino y femenino, segundo y tercero respectivamente; y el sub 20 masculino, cuarto clasificado.





Por el Club de Atletismo Comotrans Ciudad de Motril fueron 23 los atletas, entre las categorías sub 12 y sub14, los que se desplazaron a tierras cordobesas. El resultado más destacado en la clasificación por clubes fue un magnífico cuarto puesto de los chicos sub12; a lo que hay que unir la octava plaza sub 12 femenina; el séptimo lugar de las chicas sub 14; y el décimo cuarto masculino sub 14.