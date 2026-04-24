El Costa Tropical de Gimnasia Rítmica presente en el Campeonato de España Base masculino

El Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical sigue con su transcurrir en la presente temporada y en esta ocasión fue en tres competiciones de distintos niveles, desplazando a sus gimnastas tanto a la cita nacional en Asturias como a diversos torneos en la provincia de Granada.

En Oviedo se disputó el Campeonato de España Base masculino. Este torneo, organizado por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), es una de las citas de base más destacadas para deportistas de nivel de iniciación y perfeccionamiento. Su función es promover la participación en categorías que van desde prebenjamín hasta juvenil. Aunque posee requisitos técnicos más accesibles que la categoría absoluta, destaca por su altísima competitividad y exigencia.

En la cita Nacional los hermanos Saúl y Jonathan Jiménez representaron al club motrileño en la categoría masculina. Saúl Jiménez finalizó en la décimo tercera posición de la categoría juvenil, mientras que Jonathan obtuvo el vigésimo segundo de la clasificación general. Con estos resultados, el club mantiene su presencia en el circuito nacional de gimnasia rítmica masculina.

En el ámbito provincial el club participó en torneos disputados en Padul y Jun, obteniendo diversos puestos de podio en diferentes niveles y categorías. En la 2ª Fase de la Diputación de Granada en Padul, Katerina Romero logró la medalla de plata en equipo infantil con cinta, mientras que Daniela Maldonado y Valeria Chica consiguieron plata en cinta y bronce en aro, respectivamente, sumando también un bronce por equipos en esa fase.

Paralelamente, en el XIII Trofeo Iundenia de Jun, el equipo júnior Copa formado por Maldonado y Chica obtuvo el oro por equipos y sendos oros individuales en sus aparatos. La participación en Jun se completó con las medallas de plata de Eva Folgoso en categoría juvenil precopa, de la prebenjamín Luisa Campos y del conjunto alevín en nivel Diputación, además del bronce conseguido por el conjunto infantil B en nivel promesas.