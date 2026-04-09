La Costa Tropical brilló a gran altura en el Campeonato de España de kenpo infantil

Guadalajara acogió el Campeonato de España de kenpo infantil, evento donde se dieron cita más de 400 kenpocas con edades comprendidas entre los ocho y 15 años. La cita comenzó con las modalidades de kata y kobudo, a lo que continuaron las de kata por equipos, defensa personal y combate de semikenpo, submission y knockdown.

Cuatros clubes granadinos aportaron deportistas a la selección de Andalucía. La entidad más laureada fue el Club Kenpo Motril que con 16 kenpocas consiguió 15 medallas de oro, nueve de plata y doce de bronces (36 metales en total). El ADAKKA Almuñécar, con veinte deportistas, se alzó con tres oros, nueve platas y diez bronces, para un total de 22 preseas.

En el caso del Club Vélez Benaudalla, con siete representantes, sumó seis metales repartidos en cuatro de oro, uno de plata y uno de bronce. Finalmente, el Club Jete y Otívar clasificó a cuatro kenpocas que lograron una cosecha de cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce.