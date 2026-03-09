La Copa de España de BMX reunió alrededor de 300 corredores en Almuñécar

Almuñécar acogió este fin de semana la Copa de España de BMX, con la celebración de la tercera y cuarta prueba puntuable del calendario nacional, bajo la organización del Club Deportivo Showtime BMX Almuñécar, dando continuidad al circuito nacional tras las dos primeras pruebas celebradas a comienzos de febrero en El Campello. La competición, organizada bajo el formato de Copa de España, continuará su calendario nacional el fin de semana del 11 y 12 de abril en Ricla, próxima sede del certamen.

La competición reunió a 245 riders del ámbito autonómico y nacional, entre todas las categorías participantes. Una cita que se celebró en el circuito municipal de BMX sexitano ubicado en la playa El Pozuelo, con categorías desde promesas de 5 y 6 años hasta máster 50 y más, tanto en modalidad masculina como femenina, garantizando un altísimo nivel competitivo durante todo el fin de semana.

Desde las mangas clasificatorias hasta las finales, el público asistente disfrutó de un evento que mantuvo la emoción hasta el final. En la competición absoluta el protagonismo recayó en el júnior local del Show Time BMX Almuñécar, Álvaro Valderrama, y en Larissa Cabral, del Club BMX El Álamo CC, en la categoría sub 23 femenina, quienes dominaron la clasificación general. En cuanto a la participación sexitana, los corredores de Almuñécar del Showtime BMX y del RM Bike Team sumaron un total de 56 riders, quieres protagonizaron un destacado papel sumado una treintena de podios.

La jornada del sábado arrancó a las 16:30 horas, en una intensa sesión vespertina que dejó grandes momentos deportivos y los primeros podios del fin de semana. El RM Bike Team Almuñécar participó con una veintena de riders locales y firmó una destacada actuación. En esta primera jornada se subieron al podio los corredores Hugo Peñalver, campeón en su categoría; Yurena Aguilar, Ángela Martín y Mar Jiménez, como segundas; y Sergio Álvarez, José Luis Ruiz y Jesús Mata, quienes obtuvieron la tercera plaza.

El Show Time BMX Almuñécar también fue uno de los grandes protagonistas, participando con 31 riders y logrando un balance de doce podios, con victorias de Álvaro Valderrama, Darío Aragón, Rolands Baranovskis, Vincent Horszwald, Pimpo González e Isabel Gallo; además de los bronces obtenidos por Leire García, Matthew Hidalgo, Ethan Hidalgo, Iván Corral, Patriks Sturmanis y Fran Baena.

El domingo la competición continuó en horario matinal hasta la entrega final de trofeos. En ella excelente rendimiento para el RM Bike Team Almuñécar, con nuevas actuaciones destacadas. Hugo Peñalver repitió victoria; mientras que Yurena Aguilar, Ángela Martín y Mar Jiménez obtuvieron la medalla de plata. Asimismo, Sergio Álvarez y Jesús Mata completaron el podio con la tercera y segunda posición respectivamente. El Showtime BMX Almuñécar volvió a protagonizar una destacada actuación, logrando numerosos podios en distintas categorías y confirmando el excelente nivel competitivo de sus corredores. En categoría cadete Leire García obtuvo la segunda posición. En el grupo Challenge de 17 a 29 años, Iván Corral Ramos se alzó con el oro.

En la categoría Élite masculina, Álvaro Valderrama logró el primer puesto, mientras que David Mendoza Mateos finalizó segundo. Dentro de la categoría hombres de 30 a 39 años, Vincent Maximus Horszwald se colgó la plata y Francisco Jesús Baena Ariza consiguió el bronce. En máster 50+, Jesús Mata Cobo de Guzmán logró la segunda posición, mientras que en mujeres de 40 a 49 años María Ángeles Martín García obtuvo la medalla de bronce.

Finalmente, en las categorías de promesas, Darío Aragón López se proclamó campeón en promesas de 5 y 6 años, mientras que Matthew Robert Hidalgo alcanzó la segunda posición en promesas de 7 y 8 años. En el acto de clausura estuvieron presentes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón; el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda; el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón; y Belén Barbero, en representación del Club Deportivo Showtime BMX Almuñécar.