La Cooperativa La Palma pone en valor el deporte y la alimentación

El salón de actos de la Cooperativa La Palma acogió el acto de comunicación de la renovación, por cuarto año consecutivo, de la marca Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma. En la presentación oficial estuvieron presentes David Rico, Director de Operaciones de la Cooperativa La Palma, quien estuvo acompañado de José Miguel Peña Lozano y Daniel Ortega Moreno, tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Motril; Raquel Escámez Lorenzo, concejala de Medio Ambiente y Agricultura; Lorenzo Hernández Barrionuevo, presidente del Club Atletismo Delsur La Palma; y José María Hernández Páez y Miguel Ballesteros, directivos del Club Atletismo Ciudad de Motril.

La Cooperativa La Palma continúa reforzando su apuesta por el deporte y los buenos hábitos de alimentación con el patrocinio del Club Atletismo Delsur que en apenas unos años ha pasado de ser un proyecto local a convertirse en una referencia del atletismo nacional, destacando especialmente por su modelo de colaboración, su apuesta por la cantera y su rápida progresión competitiva que hace un año ascendió a la Liga Nacional de Primera División y hoy continúa alcanzando importantes éxitos.

La Cooperativa, y el Delsur (unión de los clubes de atletismo de Motril y Vélez Málaga), continúan estrechando su relación, tras años de colaboración, poniendo en valor deporte y estilo de vida saludable. La Palma, impulsada por el modelo cooperativo trasladado al ámbito del deporte, refuerza de nuevo su compromiso. Una unión ha permitido cumplir los objetivos propuestos al iniciar la andadura juntos, no en vano los dos equipos absolutos, tanto masculino como femenino, competirán esta temporada en la Primera División Nacional.

La Palma, y los éxitos deportivos del Delsur, avalan la gran calidad profesional y humana que hay tras esta marca, centrada en la transmisión de valores, el desarrollo de la persona, la mejora de la salud y la puesta en valor del territorio. El acuerdo pone de manifiesto, una vez más, el propósito de la Cooperativa de concienciar de la importancia de la alimentación y de los hábitos de vida saludables, a través una agricultura de calidad bajo las premisas de sostenibilidad, salud y sabor.

Primera División

El próximo sábado 25 de abril se celebra la primera jornada de la Liga Nacional de Primera División donde militan los dos conjuntos del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma. A los chicos le tocará visitar Badajoz para enfrentarse al Capex extremeño, el Safor valenciano y a los vascos del Portugalete. El femenino afronta, como local en el polideportivo municipal ‘Emilio Hidalgo Pérez’ de Motril, el encuentro ante las madrileñas del Alcorcón, las extremeñas del Capex y las murcianas del Cartagena.