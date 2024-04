Se complica el play off de ascenso, derrota en el último suspiro del Motril ante el Almería B

Partido vibrante, correspondiente a la vigésimo octava jornada de liga del grupo IX de la Tercera Federación, el que se jugó en el estadio anexo al de los Juegos del Mediterráneo. Ante unos 400 aficionados, la mitad llegados desde tierras motrileñas, en juego había muchas opciones de clasificarse para los play off de ascenso a la Segunda Federación. La mala fortuna se cebó con un CF Motril que terminó perdiendo ante el Almería B con un gol que llegó en el último minuto del tiempo reglamentario.





Arrancaron mejor los locales, en los primeros diez minutos protagonizaron una doble ocasión del hispano marroquí Neves, en ambas se empleó el portero motrileño Migue Prieto. Conforme avanzó el tiempo los visitantes pasaron a dominar llegando con claridad a la portería del filial almeriense. Jordi Scigliotti en el primer palo, Ayoub con disparo al larguero, Antonio Moreno desde lejos y Mario Alonso en jugada individual, no acertaron entre los tres palos. Al intermedio empate sin goles.





En la segunda parte el Motril se mantuvo como protagonista con balón, era sabedor que necesitaba los tres puntos ante un plantel local al que, a priori, le valía el empate. En el minuto 63, antes Ayoub perdonó otra clara ocasión de gol motrileña, llegó la jugada clave del encuentro con la expulsión del visitante Mario Alonso por una supuesta desconsideración hacia el árbitro. Tocó cambiar de táctica, en inferioridad numérica el Motril se dedicó a defender con orden y esperar una contra, con la inspiración de Isa Drammeh, que no llegó.





Cuando el envite parecía abocado al empate sin goles el local Luis Lara se inventó una genialidad por la banda derecha. El almeriense se plantó ante el cancerbero Migue Prieto y se la picó por encima mandando el balón a la red. El fútbol, en ocasiones, no entiende de justicia y esta fue una de ellas. Los entrenados por Edu Oriol no merecieron perder, pero se vinieron de vacío de su desplazamiento a Almería.





Celebradas 28 jornadas, restan seis para finalizar la liga regular del grupo IX de la Tercera Federación, el líder sigue siendo el Torremolinos, que suma 66 puntos; seguido del Real Jaén, con 57; tercero es el Torre del Mar, con 55; cuarto el Almería B, con 54; y quinto, con un partido menos, el Atlético Malagueño, con 51. Al término de la liga regular el campeón de grupo ascenderá de forma directa a la Segunda Federación; mientras que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán los play off de ascenso. En la actualidad acarician dicha posibilidad el sexto CF Motril, con 46 puntos.