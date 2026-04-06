El Club Balonmano Almuñécar en la Copa de Andalucía y en la Final Four de Granada

Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, asistió a la presentación oficial de los equipos, jugadores y cuerpo técnico que formarán parte del Club de Balonmano Almuñécar durante la temporada 2025/26. Un acto que se celebró en el pabellón municipal de Deportes ‘Antonio Marina’ de Almuñécar y que contó con la presencia de Carmen de Weert y Miguel Jiménez Corral, presidenta y vicepresidente de la entidad sexitana.

Durante su intervención Carmen de Weert destacó los importantes logros recientes y los próximos retos deportivos. En este sentido, subrayó que el equipo infantil femenino se proclamó campeón de Granada, por lo que participará en el Andaluz (CADEBA) que se disputará del 15 al 19 de abril. De otro lado el equipo cadete compitió en el Top 16 del CADEBA y el juvenil disputará la Copa de Andalucía del 17 al 19 de abril. Por su parte, el plantel alevín jugará la Final Four de Granada, será del 10 al 12 de abril.

En la presentación se dieron a conocer los diferentes equipos con los que contará el club esta temporada, que rozan el centenar de jugadores. En el apartado técnico contará con Miguel Jiménez Corral, al frente del equipo juvenil y cadete A; Carla Asprelli, responsable de los equipos cadete B, infantil y alevín; y Gabriela Najarro Flores, encargada del conjunto benjamín masculino. Además, Ramón Cerezo ejercerá como oficial en todos los equipos.

Luis Aragón, máximo edil del deporte municipal en Almuñécar, destacó “el importante trabajo que realiza el Club de Balonmano Almuñécar en la promoción del deporte entre los más jóvenes”; a la vez que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento “con el apoyo a las entidades deportivas locales que contribuyen al crecimiento deportivo y social de nuestro municipio”.